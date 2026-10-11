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Resumen: La ingeniera y modelo arrasó en la gala de Barranquilla tras conquistar los premios previos de la competencia. Ahora representará al país en la edición 75 del certamen internacional en Puerto Rico.

De las pasarelas a la corona: María Alejandra López, de Risaralda, es la nueva Miss Universe Colombia 2026

Minuto30.com .- En una emocionante gala celebrada la noche del sábado 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, María Alejandra López Pérez, representante del departamento de Risaralda, fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2026.

La modelo e ingeniera se perfiló como una de las grandes favoritas desde los días previos a la velada de elección y coronación, destacándose por su disciplina, elegancia y desenvolvimiento en pasarela.

La ruta hacia el triunfo

La victoria de la risaraldense no fue casualidad; durante la agenda previa en Barranquilla acumuló reconocimientos clave que anticipaban su triunfo:

Miss Figura Bodytech: Título obtenido el 7 de octubre tras superar exigentes pruebas físicas y una dinámica de baile.

Miss Bulova Time: Distinción otorgada el 9 de octubre en reconocimiento a su puntualidad, impacto visual y estilo en pasarela.

Un top 5 de infarto

La definición del título nacional llegó tras una reñida competencia entre cinco finalistas de alto nivel. El jurado fue entregando las posiciones de la siguiente manera:

Cuarta finalista: Valle del Cauca (Susana del Portillo Olivo)

Tercera finalista: Antioquia (Andrea Aguilera Arroyave)

Segunda finalista: Región Andina (Lauren Escandón Salazar)

El momento de máxima tensión se vivió en el mano a mano final entre las representantes de Medellín, Marly Yulied Velásquez Marín, y Risaralda. Finalmente, el nombre de María Alejandra López resonó en el recinto como la nueva soberana de la belleza colombiana.

Próxima parada: San Juan, Puerto Rico

Con la corona nacional asegurada, María Alejandra inicia de inmediato su preparación para representar a Colombia en la edición número 75 de Miss Universe, la cual se llevara a cabo el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde buscará traer la tercera corona universal para el país.