Resumen: Un juez condenó a 33 años de prisión a un hombre de 29 años por el feminicidio agravado de su pareja en Itagüí. Aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía. El crimen ocurrió el 15 de junio de 2026 en Samaria Rosales. El condenado tenía una sentencia de 2019 por violencia intrafamiliar contra la misma mujer.

Condenan a 33 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su pareja en Itagüí

Un hombre de 29 años fue condenado a 33 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera sentimental en Itagüí, Antioquia. La decisión se produjo después de que aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, negociación que fue avalada por un juez de conocimiento.

El crimen ocurrió el 15 de junio de 2026 en el barrio Samaria Rosales, dentro de la vivienda familiar. La víctima tenía 29 años y fue atacada con un arma cortopunzante. Según la información entregada por el organismo investigador, las pruebas recopiladas durante el proceso permitieron que el hombre reconociera su responsabilidad en la muerte de la mujer.

La condena por el feminicidio en Itagüí

La Fiscalía informó que el fallo impuso una pena de 33 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado. La sentencia corresponde al caso que comenzó con la captura en flagrancia del agresor y que ahora llega a una decisión de condena, tras la aceptación de responsabilidad dentro de la negociación judicial.

El preacuerdo fue presentado ante un juez de conocimiento, quien revisó y avaló la negociación. Con esa decisión quedó fijada la pena que deberá cumplir el hombre por el ataque mortal contra su pareja sentimental. La información conocida sobre la sentencia no incluye la identidad del condenado ni de la víctima.

Este avance es distinto de la medida de aseguramiento informada en junio, cuando el hombre fue enviado a un centro carcelario mientras se adelantaba el proceso. En aquella etapa inicial no había aceptado los cargos, de acuerdo con el reporte publicado entonces. El nuevo comunicado da cuenta de su posterior aceptación de responsabilidad y de la condena.

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El ataque ocurrió dentro de la vivienda familiar

La investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida estableció que la agresión ocurrió después de una discusión. El hombre utilizó un arma blanca contra la mujer y le causó una lesión que terminó provocando su muerte. El lugar de los hechos fue la residencia que compartían en el barrio Samaria Rosales.

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Uniformados de la Policía Nacional capturaron al agresor en flagrancia. Según la Fiscalía, cuando intervinieron lo encontraron sujetando a la víctima para impedir que pidiera ayuda. Durante el procedimiento también fue recuperada el arma utilizada en el crimen, uno de los elementos relacionados con la investigación del caso.

La actuación de la Policía en la vivienda y los elementos recaudados hicieron parte del proceso que continuó ante las autoridades judiciales. El reporte de la Fiscalía atribuye la aceptación de responsabilidad al conjunto de pruebas presentado por el organismo acusador, antes de que el juez avalara el acuerdo y emitiera la sentencia.

Ya había una condena por violencia contra la misma mujer

Además de reconstruir lo sucedido el día del crimen, las labores investigativas permitieron identificar antecedentes de violencia física y psicológica contra la víctima. De acuerdo con la Fiscalía, las agresiones dentro de la relación no comenzaron con el ataque ocurrido en junio.

El hoy condenado ya había recibido una sentencia por violencia intrafamiliar en 2019, por hechos cometidos contra la misma mujer. Ese antecedente corresponde a un proceso anterior y es diferente de la condena de 33 años impuesta ahora por feminicidio agravado.

La decisión judicial conocida cierra una nueva etapa del caso registrado en Itagüí: de la captura y la investigación inicial se pasó a la aceptación de responsabilidad y a la imposición de una pena de prisión. La Fiscalía destacó tanto las pruebas sobre el ataque como los antecedentes de maltrato que fueron establecidos durante las indagaciones.

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