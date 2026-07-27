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Resumen: Un juez condenó a 44 años y 8 meses de prisión a un hombre de 38 años por asesinar a su expareja y al hijo de ella en Itagüí, Antioquia. La investigación determinó que el ataque ocurrió tras una discusión en la que la mujer manifestó su decisión de terminar la relación. Tras cometer el crimen, el agresor intentó quitarse la vida, pero sobrevivió y posteriormente fue capturado. Además del feminicidio y el homicidio agravado, fue condenado por porte ilegal de armas.

¡Más de 44 años tras las rejas! Condenan a hombre por asesinar a su expareja y su hijo en Itagüí

Un juez de conocimiento condenó a más de 44 años de prisión a un hombre de 38 años, tras encontrarlo responsable del asesinato de su expareja sentimental y del hijo de la mujer, un crimen ocurrido el 27 de enero de 2022 en el municipio de Itagüí, Antioquia.

La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas recopiladas durante la investigación, las cuales permitieron demostrar la responsabilidad del procesado en los hechos.

El ataque ocurrió luego de una discusión

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, las víctimas fueron una mujer de 35 años y su hijo de 17, quienes fueron atacados con arma de fuego durante una discusión.

Las autoridades establecieron que el hoy condenado reaccionó violentamente después de que la mujer manifestara su decisión de no continuar con la relación sentimental que mantenían.

Como consecuencia del ataque, tanto la mujer como el adolescente perdieron la vida.

El agresor intentó quitarse la vida

Las labores investigativas también permitieron establecer que, una vez cometió el doble crimen, el hombre se disparó en el rostro con la intención de quitarse la vida.

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Pese a la gravedad de la herida, sobrevivió y fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica mientras se recuperaba.

Según la Fiscalía, el condenado trabajaba para una empresa de vigilancia privada al momento de los hechos.

Fue capturado tras recibir el alta médica

El 18 de febrero de 2022, una vez fue dado de alta del centro asistencial donde era atendido por las lesiones que él mismo se ocasionó, fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional.

Desde entonces enfrentó el proceso judicial por este caso, que culminó con la sentencia emitida por un juez de conocimiento.

Deberá responder por tres delitos

Por estos hechos, el hombre fue condenado por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones.

Con esta decisión, la justicia impuso una pena de 44 años y 8 meses de prisión, al considerar acreditada su responsabilidad en el asesinato de su expareja sentimental y del hijo de la víctima, ocurrido hace más de cuatro años en zona urbana de Itagüí.