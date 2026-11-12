Foto: Redes sociales del concejal Jorge Iván Restrepo

Resumen: El Concejo y la comunidad de Itagüí despiden a uno de sus corporados, recordado por su servicio y su cercanía con la gente. Aquí le contamos lo que se sabe.

Adiós al concejal Jorge Iván Restrepo: presidió el Concejo de Itagüí y dedicó su labor a los adultos mayores

El municipio de Itagüí está de luto por la muerte del concejal Jorge Iván Restrepo Arias, una noticia que conmovió al Concejo y a la comunidad que conoció su trabajo durante años. Según información preliminar, el corporado habría fallecido a causa de un infarto.

Un líder cercano a los adultos mayores

Restrepo era oriundo del barrio San Isidro, en Itagüí, y era reconocido por su trayectoria en el servicio público. Durante su paso por la política mantuvo un contacto permanente con distintos sectores de la población.

Uno de los grupos a los que más dedicó su labor fue el de los adultos mayores, con quienes desarrolló buena parte de su trabajo comunitario.

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Su recorrido en el Concejo de Itagüí

El concejal Jorge Iván Restrepo pertenecía al Partido Conservador y ya ocupaba una curul en la corporación desde el periodo anterior. El Concejo de Itagüí está integrado por 17 concejales, elegidos por voto popular para periodos de cuatro años.

A finales de 2020 fue elegido presidente del Concejo para el año 2021, con el respaldo de once de los 17 corporados.

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En las elecciones territoriales de octubre de 2023 fue uno de los ocho concejales que repitieron curul para el periodo 2024-2027, el mismo que cumplía hasta su fallecimiento.

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El mensaje de la Alcaldía de Itagüí

La Alcaldía de Itagüí lamentó la muerte del concejal Jorge Iván Restrepo a través de sus redes sociales. «Hoy despedimos con profundo dolor a Jorge Iván Restrepo Arias, un hombre que dejó huella en nuestra ciudad por su vocación de servicio, liderazgo y calidad humana», expresó la administración municipal.

Además, envió un mensaje de acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos, a quienes deseó fortaleza y consuelo en este momento.

La partida del concejal generó mensajes de pesar entre compañeros de la política, personas que compartieron con él en escenarios sociales y habitantes del municipio. Su familia y sus allegados reciben las muestras de solidaridad de la comunidad itagüiseña.