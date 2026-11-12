¿A quién se le perdió la podadora? Maleza estaría dificultando cambiar de calzada en la Autopista Sur por Itagüí

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Resumen: Una denuncia ciudadana pide atender la maleza en el separador de la Autopista Sur, desde Carvajal hacia el sur, a la altura de la bodega de MOA, donde la vegetación impediría ver los vehículos al cambiar de calzada. El denunciante advierte que ya se habrían visto casi accidentes y señala que el tramo estaría en jurisdicción de Itagüí, aún por confirmar.
Una denuncia ciudadana llegada a Minuto30 pide que se atienda la maleza en el separador de la Autopista Sur, desde Carvajal hacia el sur, a la altura de la bodega de MOA. El tramo estaría en jurisdicción de Itagüí.
Según el denunciante, la vegetación está tan alta que impide ver los vehículos que se acercan y resulta peligroso cambiar de calzada, en el punto donde hay una entrada que permite pasar de la calzada derecha a la izquierda.
De acuerdo con su relato, ya «se han visto casi accidentes», especialmente en maniobras de motociclistas que pasan de la calzada izquierda a la derecha. El ciudadano teme que la falta de visibilidad termine provocando un siniestro.
En Itagüí, la Alcaldía desarrolla labores de conservación y ornato de las zonas verdes públicas mediante las secretarías de Infraestructura y Medio Ambiente, mientras Serviaseo incluye las zonas verdes de la Autopista Sur en su programa de corte de césped. Falta precisar a quién corresponde atender este punto en particular.
La petición es sencilla: que se corte la maleza antes de que los «casi accidentes» se conviertan en un accidente.
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