Resumen: Una denuncia ciudadana pide atender la maleza en el separador de la Autopista Sur, desde Carvajal hacia el sur, a la altura de la bodega de MOA, donde la vegetación impediría ver los vehículos al cambiar de calzada. El denunciante advierte que ya se habrían visto casi accidentes y señala que el tramo estaría en jurisdicción de Itagüí, aún por confirmar.

¿A quién se le perdió la podadora? Maleza estaría dificultando cambiar de calzada en la Autopista Sur por Itagüí

Una denuncia ciudadana llegada a Minuto30 pide que se atienda la maleza en el separador de la Autopista Sur, desde Carvajal hacia el sur, a la altura de la bodega de MOA. El tramo estaría en jurisdicción de Itagüí.

Según el denunciante, la vegetación está tan alta que impide ver los vehículos que se acercan y resulta peligroso cambiar de calzada, en el punto donde hay una entrada que permite pasar de la calzada derecha a la izquierda.

De acuerdo con su relato, ya «se han visto casi accidentes», especialmente en maniobras de motociclistas que pasan de la calzada izquierda a la derecha. El ciudadano teme que la falta de visibilidad termine provocando un siniestro.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Foto: Cortesía

En Itagüí, la Alcaldía desarrolla labores de conservación y ornato de las zonas verdes públicas mediante las secretarías de Infraestructura y Medio Ambiente, mientras Serviaseo incluye las zonas verdes de la Autopista Sur en su programa de corte de césped. Falta precisar a quién corresponde atender este punto en particular.

La petición es sencilla: que se corte la maleza antes de que los «casi accidentes» se conviertan en un accidente.