¿Truco o peligro? Denuncian que niños recibieron dulces con tornillos y agujas en Itagüí

Resumen: Una madre de Itagüí denunció que su hijo encontró un tornillo dentro de un dulce recogido durante Halloween; otros padres reportaron agujas en confites. La Policía Metropolitana y la Alcaldía de Itagüí investigan, aún no hay denuncias formales, e invitan a denunciar ante la Fiscalía y a revisar los dulces.

La celebración de Halloween del 31 de octubre terminó en zozobra para varias familias de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá: una madre denunció que su hijo encontró un tornillo dentro de uno de los dulces que recogió en las calles, y otros padres reportaron agujas escondidas en confites entregados a menores durante la jornada festiva.

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, el llamado a los padres y cuidadores es urgente: revisar uno por uno los dulces que los niños recolectaron antes de permitir que los consuman.

El caso que encendió las alarmas fue el de Alejandra, quien decidió salir con su hijo a pedir dulces por el sector donde reside, en lugar de acudir a un centro comercial. Al regresar a la vivienda, el menor reunió una cantidad considerable de golosinas, pero, cansados por la jornada, no las revisaron de inmediato.

«Recibió siempre muchos dulces y en uno de esos dulces, en un barrilete, le salió un tornillo», relató la mujer a Blu Radio. Fue el propio niño quien, al abrir la envoltura de la barra masticable porque quería comer, se encontró con el objeto metálico en su interior.

«Si el niño no lo hubiera revisado, lo hubiera mordido, se lo hubiera tragado, se hubiera partido un diente, se hubiera dañado de pronto una cosita de la boca», expresó la madre, alarmada por lo que pudo ocurrir.

Tras el hallazgo, el menor no quiso saber nada más de las golosinas: por miedo y desconfianza, la familia terminó botando toda la bolsa de dulces que había recolectado durante la noche.

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Y no sería un hecho aislado. Otros padres de Itagüí reportaron que menores recibieron dulces con agujas ocultas en su interior, reportes cuyo alcance y circunstancias deben ser establecidos por las autoridades.

«No sabemos cuántos confites se repartieron»: la preocupación de la comunidad

El líder social Julián Vélez rechazó estos hechos y relató uno de los casos que conoció: «Estaba departiendo con su hijo y se percata de que en uno de los dulces que recolectó el niño había insertada una aguja».

Vélez manifestó su inquietud por la falta de certeza sobre la magnitud de lo ocurrido: «No sabemos cuántos confites se repartieron, no sabemos qué persona malintencionada realizó este tipo de acto tan reprochable».

En los reportes consultados no se informó de niños lesionados. La preocupación de las familias se concentra en lo que habría podido ocurrir si los menores hubieran consumido los productos sin revisarlos antes.

¿Qué están haciendo las autoridades ante las denuncias?

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Itagüí ya conocen los hechos y adelantan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer cómo habrían llegado los objetos peligrosos a los dulces entregados a los niños.

La administración municipal rechazó categóricamente cualquier acción que ponga en peligro la integridad y la vida de los ciudadanos, especialmente de los niños y las niñas. Además, recordó que la celebración contó con un esquema de seguridad de cerca de 500 uniformados, desplegados en espacios públicos y establecimientos comerciales para garantizar la tranquilidad de la jornada.

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Hasta el momento, la Alcaldía indicó que no cursaban denuncias formales por estos hechos. Por eso, instaron a los ciudadanos afectados a acercarse a las instalaciones de la Fiscalía, ubicada en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí (edificio judicial), e instaurar las denuncias correspondientes para que las investigaciones avancen y se dé con los responsables.

Mientras tanto, la recomendación para las familias del Valle de Aburrá sigue vigente: inspeccionar de forma exhaustiva el empaque y el contenido de cada dulce antes de dejar que los menores lo consuman, y desechar los que presenten alteraciones en la envoltura o en su interior.