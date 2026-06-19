Resumen: Un hombre de 29 años fue enviado a prisión por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su pareja en Itagüí. Según la Fiscalía, la mujer murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en medio de una discusión. Las investigaciones también evidenciaron antecedentes de violencia y una condena previa del procesado contra la misma víctima.

¡La atacó sin piedad! Envían a la cárcel a sujeto por el brutal feminicidio de su pareja en Itagüí

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 29 años, investigado por su presunta participación en la muerte de su compañera sentimental en el municipio de Itagüí, Antioquia.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio en una vivienda ubicada en el barrio Samaria Rosales, donde, según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se habría presentado una discusión entre la pareja que terminó en un ataque con arma cortopunzante.

De acuerdo con las indagaciones realizadas por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la mujer, también de 29 años, sufrió una herida que comprometió uno de sus pulmones. La gravedad de la lesión le causó la muerte.

Tras lo sucedido, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y capturaron en flagrancia al presunto responsable. Según la información entregada por las autoridades, el hombre fue sorprendido mientras sujetaba a la víctima por el cuello, presuntamente para impedir que solicitara ayuda.

Durante el procedimiento también fue recuperada el arma que habría sido utilizada en la agresión, elemento que quedó en poder de las autoridades como parte del material probatorio dentro de la investigación.

Fiscalía imputó feminicidio agravado

Con base en los elementos recopilados durante la etapa inicial del proceso, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez y le imputó el delito de feminicidio agravado.

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Sin embargo, durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Pese a ello, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y determinó que el investigado deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Existían antecedentes de violencia

Las labores investigativas permitieron establecer que la víctima habría sido sometida durante un tiempo a situaciones de violencia física y psicológica dentro de la relación.

Además, la Fiscalía indicó que el hoy procesado ya había enfrentado un proceso judicial por hechos relacionados con agresiones contra la misma mujer.

Según la información oficial, en 2019 fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar debido a conductas ejercidas contra la víctima, antecedente que ahora forma parte del contexto analizado por las autoridades dentro del caso.

Las investigaciones continúan para fortalecer el material probatorio que permita esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen y avanzar en el proceso judicial contra el presunto responsable.