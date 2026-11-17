Resumen: Una auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali fue víctima de insultos racistas en el barrio Obrero, en un hecho registrado en video. La Policía y el Mindefensa rechazaron el caso y anunciaron denuncia penal, mientras el alcalde Alejandro Eder ordenó suspender al presunto agresor.

Un nuevo caso de presunto racismo contra la fuerza pública en Cali quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales durante el fin de semana. Esta vez la víctima fue una auxiliar de la Policía Metropolitana, insultada por su color de piel mientras cumplía con su deber.

Uniformada agredida en Cali por un individuo que la insultó. Foto: Captura de video

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 15 de noviembre en el barrio Obrero, en el centro de Cali, cuando la uniformada participaba en un operativo de control. En las imágenes se escucha cómo un hombre le grita groserías, cuestiona su labor y le ordena que se ría. Ella mantiene la compostura, mientras el sujeto sube el tono de los insultos hasta referirse de forma despectiva a su color de piel. Poco después aparece una mujer que también la confronta y le discute.

La grabación generó una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios pidieron identificar a los responsables y exigieron que respondan ante la justicia.

Policía anuncia denuncia penal ante la Fiscalía

En un comunicado de prensa, la Policía Nacional «rechazó categóricamente los actos de violencia verbal y presunta discriminación racial de los que habría sido víctima una auxiliar de Policía».

La institución dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para la auxiliar y su familia, y anunció que este 17 de noviembre la acompañará en la presentación de la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes, para poner en conocimiento de la Fiscalía los presuntos actos de discriminación racial y violencia contra la mujer.

«La Institución no tolera ni justifica ninguna manifestación de racismo, discriminación o violencia contra la mujer, y reitera su compromiso de acompañar a sus integrantes y a todos los ciudadanos que sean víctimas de estas conductas», añadió la Policía.

Mindefensa: protección integral para la uniformada

El Ministerio de Defensa también se pronunció sobre el caso. «Rechazamos categóricamente los actos de violencia verbal y discriminación racial sufridos por una auxiliar de Policía en la madrugada del pasado 15 de noviembre en el barrio Obrero de Cali», señaló la cartera.

Según Mindefensa, la Policía activó de inmediato los protocolos respectivos para garantizar la protección integral de la uniformada y su núcleo familiar, incluidos el acompañamiento psicológico y jurídico, así como el respaldo directo en la presentación de la denuncia penal prevista para este 17 de noviembre.

Alcalde Eder ordenó suspender al presunto agresor

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó de manera contundente los insultos racistas y las expresiones de discriminación contra la uniformada. «Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto», escribió el mandatario, quien informó que la Alcaldía trabaja de manera articulada con la Policía Metropolitana para identificar a las personas responsables.

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Además, Eder indicó que ya hay indicios de que el presunto agresor sería un colaborador de una entidad descentralizada de la Alcaldía de Cali, por lo que ordenó suspenderlo e iniciar una investigación disciplinaria en su contra, además de una demanda penal. «No vamos a dejar sola a nuestra policía, que además mostró mucha cordura, mucho profesionalismo a la hora de lidiar con este sinvergüenza», afirmó.

El mandatario señaló que el implicado se expone a delitos como los ataques racistas y la agresión contra un funcionario público, y recordó que hace dos años Cali vivió un ataque racista similar contra un agente de tránsito, cuyo responsable terminó condenado por la justicia.

Rechazo transversal de las autoridades

La subsecretaria de Equidad y Género de Cali, Natalia Oviedo, se mostró indignada: «El racismo no es una opinión, la discriminación no es una diferencia de pensamiento y ninguna circunstancia justifica la violencia contra una mujer». Desde la Casa Matria se recordó que las violencias contra las mujeres no siempre dejan marcas físicas: los insultos, las burlas y los actos discriminatorios también son agresiones directas a la dignidad.

La secretaria de Bienestar Social de Cali, Nigeria Rentería, hizo un llamado a la conciencia ciudadana: «Ninguna circunstancia justifica que una mujer sea humillada por su color de piel, mucho menos mientras cumple su labor».

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también condenó el hecho: «Los prejuicios racistas perpetúan la discriminación, profundizan las brechas de desigualdad y atentan contra la dignidad humana. No podemos permitir que tengan espacio en nuestra sociedad».

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no ser espectadora silenciosa y recordaron que la Alcaldía de Cali habilitó la Línea Fácil 311 612 0000 para orientar y acompañar a las víctimas de racismo, discriminación o violencia de género.

Un antecedente reciente en Cali

Este caso recuerda lo ocurrido en mayo de 2025 con el agente de tránsito José Félix Angulo, agredido verbalmente con insultos racistas durante un procedimiento en el barrio San Fernando de Cali. Su agresor, Henry Alexis Velasco, fue condenado a 37 meses de prisión por los delitos de violencia contra servidor público agravada y actos de discriminación por raza agravados.

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