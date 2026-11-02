¡Indignación en Itagüí! Denuncian agresión a perrito con agua y restaurante responde a los señalamientos

Resumen: Una denuncia por presunto maltrato a un perro comunitario en Itagüí generó rechazo en redes. Un restaurante ofreció disculpas por la actuación de su personal y anunció capacitaciones, aunque negó que el agua utilizada estuviera caliente. No se detalla un diagnóstico veterinario ni una conclusión oficial sobre lo ocurrido.

Una denuncia por presunto maltrato animal en Itagüí desató rechazo en redes sociales y llevó a un restaurante a ofrecer disculpas públicas por la actuación de su personal. Los señalamientos indican que trabajadores del establecimiento le habrían arrojado agua caliente a un perro comunitario que se acercó al lugar. El negocio reconoció que la reacción no fue adecuada, aunque negó que el líquido estuviera caliente.

El caso tiene, por ahora, dos versiones que deben distinguirse: la denuncia ciudadana sobre lo ocurrido con el animal y la explicación divulgada por la empresa. El comunicado no desconoce el uso de agua, pero sí contradice uno de los puntos centrales de los reclamos: su temperatura.

¿Qué denunciaron sobre el perrito en Itagüí?

De acuerdo con la información recogida por Hora 13 Noticias, los cuestionamientos surgieron después de que se conociera el señalamiento contra empleados de un restaurante del municipio. El perro, descrito como comunitario, se había aproximado al establecimiento cuando se habría presentado la situación que motivó la denuncia.

La inconformidad no se concentró únicamente en el agua que le habrían lanzado. Los reclamos difundidos también apuntaron a la reacción de algunos trabajadores frente a lo sucedido. Esas conductas, según quienes denunciaron el episodio, aumentaron la molestia de los ciudadanos que conocieron el caso a través de redes sociales.

También hubo cuestionamientos por la presencia de un uniformado de la Policía que salió del establecimiento. Según los reclamos citados en el reporte, el policía no habría intervenido ni preguntado qué estaba ocurriendo. Ese señalamiento corresponde a la versión de los denunciantes y no constituye, por sí mismo, una conclusión sobre la actuación del uniformado.

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El restaurante se disculpó, pero negó que fuera agua caliente

La respuesta del negocio se conoció en un comunicado divulgado el domingo 1 de noviembre. En ese mensaje, el establecimiento ofreció disculpas y admitió que la actuación de su personal no había sido la adecuada. Su explicación, sin embargo, difiere de lo denunciado en redes en cuanto a la forma en que ocurrió el episodio.

Según la empresa, el trabajador utilizó agua para intervenir en la situación y después asistió al perro. El restaurante aseguró que no se trató de agua caliente. Esta precisión hace parte de su versión de los hechos y debe leerse como tal, sin presentarla como una verificación independiente de lo ocurrido.

El negocio también expresó su rechazo a cualquier forma de maltrato animal. Como parte de su respuesta, anunció que reforzará la capacitación de sus empleados en empatía, respeto y manejo responsable de situaciones relacionadas con animales. Se trata de medidas anunciadas por el establecimiento después de los cuestionamientos.

«Nuestro propósito es aprender de este error y garantizar que una situación así no vuelva a repetirse», señaló el restaurante en el comunicado citado por Hora 13 Noticias.

Lo que todavía no está establecido

La información disponible no permite afirmar que el perro sufrió quemaduras ni precisar su estado de salud. Tampoco incluye un diagnóstico veterinario que determine lesiones o una conclusión oficial sobre la temperatura del agua. Por eso, la denuncia de una posible agresión con agua caliente debe mantenerse atribuida a quienes la formularon.

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El reporte consultado tampoco detalla una decisión de las autoridades frente a este episodio ni una sanción contra trabajadores del local o contra el uniformado mencionado en los reclamos. La discusión pública continúa centrada en el trato que recibió el animal y en la respuesta del restaurante, que aceptó una actuación inadecuada, pidió disculpas y negó el uso de agua caliente.