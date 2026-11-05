Operación Iron 2.0 en Cali: 83 capturados en megaoperativo contra estructuras criminales

Resumen: La Operación Iron 2.0, desplegada desde la madrugada de este jueves en Cali con cerca de 2.000 uniformados de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, deja hasta ahora 83 personas capturadas. El alcalde Alejandro Eder, quien acompaña el operativo en terreno, informó que la meta es superar las 100 capturas y desarticular una decena de estructuras criminales dedicadas al homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico. Los procedimientos, concentrados en sectores como el barrio República de Israel, continúan en desarrollo y los capturados son trasladados a la Sijin para su judicialización. Esta es la segunda fase de la ofensiva iniciada el pasado 23 de septiembre.

Durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre, las autoridades desplegaron en Cali la Operación Iron 2.0, una ofensiva de gran escala contra las estructuras criminales que operan en la capital del Valle del Cauca y municipios vecinos. En el más reciente balance, entregado por el alcalde Alejandro Eder, la operación deja 83 personas capturadas y los procedimientos continúan en desarrollo.

El operativo, anunciado por el mandatario caleño a través de su cuenta de X, cuenta con cerca de 2.000 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, que adelantan diligencias simultáneas en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los sectores intervenidos es el barrio República de Israel, en el oriente de Cali, además de varias comunas de esa zona.

Golpe contra el homicidio, la extorsión y el hurto

Según explicó el alcalde Eder, la ofensiva va dirigida contra organizaciones dedicadas al homicidio, la extorsión, el hurto y el tráfico de estupefacientes, entre ellas grupos señalados de cometer robos de motocicletas, de establecimientos comerciales y de ciudadanos en la comuna 2.

“¡83 capturados y seguimos avanzando! IRON 2.0 continúa en desarrollo. Estamos detrás de cada uno de los objetivos de esta operación y vamos a hacer efectivas las órdenes judiciales hasta llegar a todos los responsables”, escribió el mandatario en sus redes sociales, al tiempo que aseguró que permanece en el territorio haciendo seguimiento a los resultados.

“Esta madrugada no termina hasta cumplir nuestra misión: golpear las estructuras criminales que tanto daño le hacen a Cali”, agregó.

Los capturados están siendo trasladados a las instalaciones de la Sijin de la Policía para su identificación y los trámites correspondientes de judicialización. “Aquí no se trata solamente de capturar: estamos trabajando para que cada procedimiento avance hacia la judicialización y los responsables respondan ante la justicia”, detalló el mandatario.

La meta: más de 100 capturas

Eder anunció que la Administración Distrital busca superar las 100 personas capturadas y avanzar en la desarticulación de una decena de grupos de delincuencia organizada. “Nuestra meta es superar las 100 capturas y continuar golpeando estas estructuras criminales. ¡En Cali, los operativos se traducen en acciones concretas!”, afirmó.

Esta es la segunda etapa de la estrategia. La Operación Iron original se adelantó el pasado 23 de septiembre en el centro de Cali, con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella y un balance de más de 80 capturados. Según el alcalde, en esa primera fase fueron desarticuladas ocho estructuras criminales y con Iron 2.0 se avanza contra otras once.

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“IRON 2.0 va tras las estructuras que durante años han afectado la tranquilidad de nuestros barrios. Esto no termina aquí. La ofensiva continúa y vienen más operaciones. ¡Vamos por una Cali más segura!”, concluyó el mandatario.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delincuencial o movimiento sospechoso a través de la línea de emergencia 123, disponible las 24 horas del día.

En aquella jornada de septiembre, bautizada por el Gobierno Nacional como «Retomando el corazón de Cali», fueron capturadas 85 personas y se adelantaron más de un centenar de diligencias de registro y allanamiento contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’, señaladas de homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes. En esa ocasión también se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y varios kilogramos de estupefacientes, y los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías.

Los procedimientos siguen en marcha y se espera que en las próximas horas se conozca un nuevo balance oficial de capturas, allanamientos e incautaciones.

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