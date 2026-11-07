Resumen: Camilo Moncayo y Ángelo Ochoa, señalados cómplices del feminicidio de María Camila Potosí en Cali, quedaron en prisión; ya son 7 procesados.

A la cárcel los dos últimos implicados en el brutal feminicidio de María Camila Potosí en Cali

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de los dos últimos señalados de participar en el feminicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo en Cali, un caso que conmocionó al país. Con ellos ya son siete las personas privadas de la libertad por el crimen de la joven y de su bebé, Alahia.

Esto le podría interesar: Cayeron dos presuntos implicados más en el feminicidio de María Camila Potosi: ya son 7 capturados

Se trata de Camilo Moncayo y Ángelo Ochoa, capturados el pasado 5 de noviembre durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas por las autoridades en Cali y Jamundí (Valle del Cauca), en cumplimiento de órdenes judiciales.

No aceptaron cargos y quedaron en prisión

Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices, de acuerdo con la responsabilidad individual que la investigación le atribuye a cada uno. Ninguno de los dos aceptó los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según los elementos materiales probatorios expuestos por el ente acusador, Moncayo y Ochoa habrían intervenido después del asesinato: ayudaron a subir el cuerpo de la joven a un vehículo conducido por otras personas y, presuntamente, escoltaron el automotor hasta una zona boscosa, donde la víctima fue abandonada en el río Meléndez.

El crimen que conmocionó a Colombia

María Camila Potosí desapareció el pasado 16 de julio, tras salir de la casa de un familiar en el sur de Cali. Ese día había asistido a una cita médica de control y horas más tarde fue vista por última vez como parrillera en una motocicleta conducida por Yulieth Angulo, la mujer que, según la Fiscalía, se ganó su confianza fingiendo que también estaba embarazada.

De acuerdo con la reconstrucción del ente acusador, Angulo la convenció de acompañarla a un almacén de venta de pañales en el sur de la ciudad y la trasladó en moto hasta un inmueble del sector de Alto de Polvorines que, al parecer, había conseguido previamente para ejecutar el crimen.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

En ese lugar, la joven fue atacada con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y, mediante un procedimiento rudimentario, le extrajeron a la bebé que tenía ocho meses de gestación. La investigación señala a Nitzon Mondragón como el presunto autor material del ataque.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró el cuerpo de María Camila el 20 de julio, cuatro días después de su desaparición, en el corregimiento La Buitrera. La búsqueda de la bebé se extendió por diez días más: el 30 de julio las autoridades la hallaron sin vida en inmediaciones del mismo sector. La niña fue identificada como Alahia.

Ya son siete los procesados por el caso

Con la judicialización de Moncayo y Ochoa, son siete las personas que permanecen en prisión por este caso. Los otros cinco procesados son Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan Narváez y Edwin García, capturados el 30 de julio tras los primeros allanamientos de la Fiscalía en el Valle del Cauca.

Según la investigación, cada uno habría cumplido un papel dentro del plan: Angulo se habría encargado de engañar y transportar a la víctima; Mondragón, de atacarla; Narváez habría conducido el vehículo en el que trasladaron el cuerpo hasta La Buitrera; García habría hecho labores de vigilancia, y López habría coordinado la logística, incluido el pago de cuatro millones de pesos que, según las autoridades, fue pactado por el crimen y nunca se concretó.

Esto le podría interesar: Revelan la suma que habría pactado Yulieth Angulo por el crimen de María Camila Potosí

Los dos nuevos judicializados deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso, en el que la Fiscalía busca esclarecer la participación de cada uno de los señalados en el asesinato de la joven y de su bebé. Con estas actuaciones, las autoridades aseguran que ya están en manos de la justicia todos los señalados del caso.