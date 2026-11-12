 Saltar al contenido
Menú Últimas noticias Tu ciudad
Pico y Placa Medellín Viernes: 🚗 7 - 9 🏍️ 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 🚗 7 - 9 🏍️ 7 - 9
  • Medellín
  • Antioquia
  • Área Metropolitana
  • Bogotá
  • Cali
  • Colombia
  • Política
  • Judicial
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Más

    • Clima en Medellín para el viernes 13 de noviembre: esto dice el pronóstico

    El clima en Medellín este viernes 13 de noviembre: mañana cálida con nubes y claros, máxima cerca de 28 grados y lluvias moderadas en la tarde y la noche, según el Ideam y los modelos.

    Publicado por: Redacción Minuto30

    Se soltó el agua en varios sectores de Medellín ¡Está bien oscuro!
    Foto: archivo. Vista del cielo nublado en Medellín
    Voz del dispositivo. Se inicia al tocar.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Medellín y el Valle de Aburrá tendrán este viernes 13 de noviembre una jornada de nubosidad variable, con una mañana de nubes y claros y lluvias de leves a moderadas desde el comienzo de la tarde, según el consenso de los modelos meteorológicos y el pronóstico del Ideam para esta semana.

    Las temperaturas se moverán entre una mínima cercana a los 15 grados al amanecer y una máxima alrededor de los 26 grados hacia el mediodía. La mañana transcurrirá mayormente despejada tras un amanecer nublado, pero desde cerca de la 1:00 p. m. aumentará la probabilidad de chubascos y lloviznas, que se extenderán intermitentes hasta la noche, con acumulados moderados (alrededor de 5 milímetros) en varios sectores del valle.

    El pronóstico es coherente con el Comunicado Especial 123 del Ideam, que advierte lluvias de mayor intensidad entre el 9 y el 13 de noviembre en el Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero y el suroccidente del país. Para este viernes, el instituto espera un aumento en la intensidad de los chubascos en el occidente colombiano, zona en la que se ubica el Valle de Aburrá.

    Seguir canal en WhatsAppMedellín Ciudad

    El SIATA, el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, monitorea las condiciones en tiempo real con su red de radares y estaciones, y es la fuente a consultar si las lluvias se intensifican en sectores puntuales durante la tarde. En la nota del clima del jueves 12 de noviembre esta redacción ya anticipaba un patrón similar: calor en las horas centrales del día y lluvias hacia el final de la jornada.

    Las lluvias de esta temporada ya han afectado la movilidad y el transporte en la ciudad en semanas recientes; a finales de octubre, por ejemplo, el Metrocable línea L quedó fuera de servicio por condiciones climáticas, una medida preventiva que el Metro suele tomar durante tormentas eléctricas.

    La recomendación para este viernes es llevar sombrilla o impermeable si va a desplazarse en la tarde, estar atento a los reportes del SIATA y precaución al conducir en vías mojadas hacia el final del día.


    Sigue a Minuto30 en Google

    Google DiscoverHistorias elegidas para ti Seguir Google NewsNuestra portada en tu Google Seguir

    Más noticias de Medellín

    Más noticias de Medellín →
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Juanes hace historia una vez más en la música latina!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.