Clima en Medellín para el viernes 13 de noviembre: esto dice el pronóstico

Foto: archivo. Vista del cielo nublado en Medellín

Medellín y el Valle de Aburrá tendrán este viernes 13 de noviembre una jornada de nubosidad variable, con una mañana de nubes y claros y lluvias de leves a moderadas desde el comienzo de la tarde, según el consenso de los modelos meteorológicos y el pronóstico del Ideam para esta semana.

Las temperaturas se moverán entre una mínima cercana a los 15 grados al amanecer y una máxima alrededor de los 26 grados hacia el mediodía. La mañana transcurrirá mayormente despejada tras un amanecer nublado, pero desde cerca de la 1:00 p. m. aumentará la probabilidad de chubascos y lloviznas, que se extenderán intermitentes hasta la noche, con acumulados moderados (alrededor de 5 milímetros) en varios sectores del valle.

El pronóstico es coherente con el Comunicado Especial 123 del Ideam, que advierte lluvias de mayor intensidad entre el 9 y el 13 de noviembre en el Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero y el suroccidente del país. Para este viernes, el instituto espera un aumento en la intensidad de los chubascos en el occidente colombiano, zona en la que se ubica el Valle de Aburrá.

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El SIATA, el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, monitorea las condiciones en tiempo real con su red de radares y estaciones, y es la fuente a consultar si las lluvias se intensifican en sectores puntuales durante la tarde. En la nota del clima del jueves 12 de noviembre esta redacción ya anticipaba un patrón similar: calor en las horas centrales del día y lluvias hacia el final de la jornada.

Las lluvias de esta temporada ya han afectado la movilidad y el transporte en la ciudad en semanas recientes; a finales de octubre, por ejemplo, el Metrocable línea L quedó fuera de servicio por condiciones climáticas, una medida preventiva que el Metro suele tomar durante tormentas eléctricas.

La recomendación para este viernes es llevar sombrilla o impermeable si va a desplazarse en la tarde, estar atento a los reportes del SIATA y precaución al conducir en vías mojadas hacia el final del día.