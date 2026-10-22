¡Atención usuarios! Metrocable línea L está fuera de servicio por condiciones climáticas

Resumen: El Metro de Medellín suspendió temporalmente el servicio del Metrocable línea L (Santo Domingo - Arví) este jueves por las condiciones climáticas; la línea K también reporta salida de operación. La medida es preventiva y se mantiene mientras persisten las lluvias. Además, la línea L cerrará del 24 al 27 de octubre por mantenimiento mayor anual.

Las lluvias que se registran desde el mediodía de este jueves 22 de octubre en Medellín y el Valle de Aburrá volvieron a afectar la operación del transporte masivo. El Metro de Medellín informó que el Metrocable línea L, que comunica Santo Domingo con el parque Arví, quedó temporalmente fuera de servicio por las condiciones climáticas.

Según el aviso de la empresa, emitido a la 1:39 p. m., la suspensión del servicio comercial en este cable aéreo responde a las condiciones climáticas que se presentan sobre el corredor y se mantendrá de manera temporal mientras persistan.

De acuerdo con el estado de las líneas publicado por la empresa, a media tarde también reportaba salida de operación la línea K, que conecta Acevedo con Santo Domingo y que es el enlace para acceder a la línea L. Las demás líneas del sistema, incluidos los demás metrocables, operaban con normalidad.

La línea L es el corredor turístico y recreativo del sistema: une la estación Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín, con el parque Arví, en Santa Elena, y es utilizada a diario por habitantes de las veredas del corregimiento, turistas y comerciantes de la zona. Mientras dure la suspensión, los usuarios que tengan planes de visita al parque deberán reprogramar su desplazamiento.

La medida se mantiene de manera temporal mientras persisten las condiciones climáticas que afectan la operación segura de estos cables aéreos. Los usuarios que habitualmente se movilizan por estas rutas deberán tener en cuenta la novedad para planear sus desplazamientos durante el resto de la tarde.

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¿Por qué se suspenden los Metrocables cuando llueve?

De acuerdo con el Metro de Medellín, la suspensión temporal del servicio en los cables aéreos es una medida preventiva que busca proteger la seguridad de los usuarios. La empresa cuenta con equipos especializados que hacen monitoreo constante del clima y, en articulación con el SIATA, analizan variables como la velocidad del viento y la intensidad de la lluvia para determinar si es seguro continuar con la operación.

Cuando el análisis indica que no es seguro, el servicio se interrumpe de forma temporal, pero solo después de evacuar completamente a las personas que estén usando el sistema. En ningún caso se suspende la operación con pasajeros a bordo de las cabinas.

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Estas suspensiones son frecuentes en la temporada de lluvias. Según cifras de la empresa, en lo que va del año se han presentado más de 130 interrupciones por condiciones meteorológicas, principalmente en las líneas J, L y P, mientras que durante 2024 se reportaron 201 interrupciones por la misma causa.

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Ojo al cierre programado de la línea L por mantenimiento

Aparte de la suspensión por el clima, la línea L tiene programado un cierre por mantenimiento mayor anual: el Metro de Medellín informó que este cable aéreo no operará entre el 24 y el 27 de octubre, dentro del plan de mantenimientos de las líneas de cables aéreos que se adelanta durante octubre y noviembre.

El mantenimiento mayor se realiza una vez al año en cada línea de Metrocable para revisar de forma integral los componentes mecánicos y eléctricos del sistema. Durante esos días, la empresa suele habilitar rutas alternas de buses para los usuarios del corredor.

Lluvias durante toda la tarde en Medellín

El pronóstico para este jueves anunciaba una probabilidad de lluvia del 100 % en Medellín, con precipitaciones y actividad eléctrica durante la tarde y la noche. A la 1:45 p. m. ya se registraban lluvias con tormenta eléctrica en la ciudad, de acuerdo con los reportes meteorológicos.

La segunda temporada de lluvias del año, que se extiende hasta principios de diciembre, ha mantenido jornadas de precipitaciones frecuentes en el Valle de Aburrá, con afectaciones ocasionales en la movilidad y el transporte público. Para este viernes también se esperan precipitaciones en la ciudad, por lo que no se descartan nuevas afectaciones en el sistema durante las próximas horas.

El Metro de Medellín recomienda a los usuarios planear sus viajes con anticipación, consultar los canales oficiales de la empresa para conocer la reanudación del servicio y, mientras dure la suspensión, hacer uso de las rutas de buses integradas que conectan con las estaciones del sistema. Ante cualquier emergencia por las lluvias, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123.