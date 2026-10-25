Resumen: Tras una mañana despejada, el Valle de Aburrá registró este domingo aguaceros que avanzaron de Caldas y Envigado hacia Bello y Copacabana. El SIATA midió hasta 7 mm en cinco minutos y 27 descargas eléctricas en media hora, con más lluvia prevista para el lunes.

Aguacero en el Valle de Aburrá: SIATA reporta 27 descargas eléctricas en 30 minutos y lluvia de Caldas a Bello

La tarde de este domingo 25 de octubre llegó con aguaceros sobre buena parte del Valle de Aburrá. Según los reportes del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA), las lluvias empezaron al mediodía en el sur del valle y en el oriente de Medellín, y con las horas se extendieron hacia el norte y el occidente, acompañadas de actividad eléctrica.

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Así avanzó la lluvia, según el SIATA

El primer reporte del SIATA, de las 12:33, indicó precipitaciones en Caldas y Envigado, así como en el oriente del Distrito de Medellín. El organismo destacó intensidades moderadas a altas y acumulados de hasta 7 milímetros en los últimos cinco minutos en Envigado.

A las 12:48, el SIATA informó que las lluvias se habían extendido sobre Copacabana, Bello y la totalidad del oriente de Medellín y de Envigado, mientras que en Caldas permanecían con bajos acumulados. En Envigado, las intensidades seguían de moderadas a altas.

Más tarde, a las 13:17, el sistema reportó que en los últimos 30 minutos se habían registrado 27 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas principalmente en Caldas, con 14, y en Envigado, con 9.

El reporte de las 13:58 señaló que, en su desplazamiento hacia el occidente, las precipitaciones se habían extendido sobre todo Medellín y los municipios del sur del valle. En ese momento persistían con intensidades de bajas a moderadas y acumulados inferiores a 2 milímetros en los últimos cinco minutos.

Foto: Cortesía.

También llovía en Sabaneta

En Sabaneta también llovía en la tarde de este domingo, según la observación directa de la redacción de Minuto30. Ese dato no hace parte de los reportes del SIATA citados en esta nota, que mencionan de forma expresa a Caldas, Envigado, Copacabana, Bello y Medellín, además de los municipios del sur del valle en general.

Lo que habían advertido los pronósticos

El domingo ya venía anunciado como un día de lluvias. Según el pronóstico del fin de semana del SIATA, divulgado desde el sábado, el 25 de octubre sería un día frío en las tres zonas del Valle de Aburrá, con lluvias en la madrugada, la tarde y la noche en el norte del valle, en Medellín y en el sur. Para el lunes 26 de octubre, el panorama es similar, con precipitaciones en la madrugada, la tarde y la noche en toda el área metropolitana.

A nivel nacional, el meteorólogo Max Henríquez advirtió este domingo que los cielos despejados con los que amaneció el día anunciaban lluvias fuertes en la tarde, «peligrosas por lo intensas y concentradas». Explicó que estas precipitaciones descargan grandes cantidades de agua en poco tiempo y pueden producir encharcamientos, inundaciones localizadas y dificultades para la movilidad.

Foto: Cortesía.

Recomendaciones para las próximas horas

Octubre hace parte de la segunda temporada de lluvias del año en Antioquia, un periodo en el que las precipitaciones son frecuentes en las tardes y las noches sobre el Valle de Aburrá. Ante este panorama, vale la pena tomar algunas precauciones:

Lleve paraguas o impermeable si va a salir, sobre todo en la tarde y la noche.

Conduzca con precaución en vías mojadas, reduzca la velocidad y encienda las luces del vehículo.

Evite acercarse a las orillas de quebradas y ríos durante y después de los aguaceros, porque su caudal puede aumentar en pocos minutos.

Si hay tormenta eléctrica, busque refugio y evite zonas abiertas y árboles aislados.

Siga los reportes del SIATA y de las autoridades de cada municipio sobre el estado del tiempo.

El SIATA es el sistema que, mediante su red de estaciones y su red pluviométrica, monitorea de manera permanente el tiempo y el ambiente en los diez municipios del área metropolitana. Sus reportes en tiempo real permiten a las autoridades y a la ciudadanía prepararse frente a lluvias, tormentas eléctricas y posibles crecientes.

Imagen: SIATA. Acumulados de precipitación en los últimos 5 minutos, entre las 12:37 y las 12:42 de este domingo 25 de octubre.

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