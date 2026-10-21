¡Cayeron ocho! Red pedida en extradición por mover plata del narcotráfico hasta con criptomonedas

Resumen: La Fiscalía capturó a ocho personas pedidas en extradición por Estados Unidos en operativos en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira). Siete son requeridas por una corte de Puerto Rico por presunto narcotráfico y lavado de activos, entre ellas el señalado cabecilla, alias 'Guillo'. El octavo es pedido por una corte de Nueva York por presunto lavado con criptomonedas: habría movido cerca de 42 millones de dólares desde 2018.

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos judiciales relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos.

Los resultados fueron dados a conocer este miércoles por el ente acusador. De acuerdo con la Fiscalía, siete de los detenidos son solicitados por una Corte del Distrito de Puerto Rico. Entre ellos está el señalado como presunto cabecilla de la organización, un hombre conocido con los alias de ‘Guillo’ o ‘Gallo’, que habría sido ubicado en Barranquilla.

El uso de tokens, las transferencias a terceros y los depósitos fraccionados a cuentas hacen parte de los mecanismos financieros que estas personas habrían utilizado para movilizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Una investigación de casi cinco años

Según El Tiempo, que conoció documentos del expediente, el golpe contra esta organización se concretó este miércoles dentro de la operación Castillo, fruto de una investigación iniciada el 17 de noviembre de 2021, cuando información suministrada por la DEA permitió a la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU) del CTI reconstruir los movimientos de la estructura.

El alcance de la operación va más allá de las detenciones en Colombia: las autoridades reportaron 17 capturas en Puerto Rico, una en Nueva York y otra en Miami, para un total de 26 personas detenidas en las acciones coordinadas entre ambos países.

Los procedimientos fueron ejecutados por unidades de la Quinta División del Ejército, la Brigada 13 y los Gaula militares de Cundinamarca y Élite 2, en coordinación con la agencia antidrogas estadounidense DEA y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, la estructura no concentraba sus operaciones en una sola ciudad: habría distribuido sus actividades entre Barranquilla y La Guajira, desde donde salía la cocaína, y Bogotá y Yopal (Casanare), desde donde sus integrantes coordinaban contactos, movimientos de dinero y operaciones relacionadas con el narcotráfico.

Comisionistas y entregas controladas

El expediente describe una red de intermediarios con responsabilidades específicas en la recepción de recursos, la intermediación financiera y la coordinación de entregas de estupefacientes. Además del presunto cabecilla, las autoridades señalan a un hombre conocido como ‘Nizar’ o ‘El Turco’, ubicado en Cajicá, como uno de los presuntos comisionistas que coordinaban reuniones y acuerdos para la recepción y entrega de dinero.

También aparecen en la investigación otros hombres identificados con los alias ‘Castillo’, señalado como enlace; ‘Jairo’ o ‘Torres’ y ‘Juan Arenas’ o ‘Juanda’, como presuntos comisionistas e intermediarios; y ‘Andrés’ o ‘Danilo’ y ‘Guarnizo’ o ‘Guarny’, a quienes les atribuyen la recepción y el traslado de dinero mediante mecanismos de verificación con tokens. Las autoridades no detallaron el volumen global de recursos que habría movido la estructura.

Durante el desarrollo del caso se realizaron entregas controladas de dinero y sustancias estupefacientes por un valor aproximado de 676.838 dólares, además de la recepción de 87 paquetes de clorhidrato de cocaína suministrados por integrantes de la presunta organización durante las diligencias. Esos procedimientos permitieron documentar operaciones concretas y construir el material probatorio.

El octavo capturado: lavado con criptomonedas

El octavo capturado es solicitado por una Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de operaciones con criptomonedas.

De acuerdo con la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), este hombre habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.

Como en todo proceso penal, la responsabilidad de los capturados se definirá con las decisiones que tome la justicia.

Lea también: ¡Se acabó la guachafita! De La Espriella anuncia récord de extradiciones en sus primeros 67 días de mandato

También te puede interesar: ¡Se ganaba su confianza y luego vaciaba las cuentas! Judicializan a mujer por robos de $180 millones en Cali