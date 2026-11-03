Tres vagones cargados de cereal se escaparon y chocaron contra un tren en Martorell, España

Resumen: Tres vagones cargados de cereal se escaparon de una instalación privada de Cargill en Martorell (Barcelona) y chocaron a la deriva contra una locomotora de Renfe Mercancías. El maquinista fue trasladado al hospital, pero ya fue dado de alta y no hubo más heridos. El servicio de Rodalies no se afectó y ya hay una investigación abierta.

Un susto ferroviario se registró este martes 3 de noviembre en Martorell, municipio de la provincia de Barcelona, en Cataluña (España): tres vagones cargados de cereal se desprendieron de una instalación privada, quedaron a la deriva por la vía y terminaron chocando contra una locomotora de Renfe Mercancías, cuyo maquinista tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

De acuerdo con la Cadena SER, que reveló el hecho, y con las confirmaciones posteriores de Europa Press, El Periódico y 20minutos, la colisión ocurrió hacia las 3:20 de la tarde (hora local de España; 9:20 de la mañana en Colombia) en el llamado ramal de Cargill, una vía privada conectada a la red ferroviaria que da servicio a la planta que la multinacional de maíz y cereales tiene en esa localidad.

Según explicaron fuentes de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias de España, tres vagones de un tren de mercancías se escaparon de esa instalación privada y recorrieron la vía sin control hasta que, en palabras de la propia entidad recogidas por 20minutos, «acabaron alcanzando a una locomotora que se encontraba en la vía REFIG», cerca de la estación de Martorell, en la comarca del Baix Llobregat, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Barcelona.

Tras el impacto, los vagones descarrilaron y la máquina de Renfe Mercancías, la división de carga del operador ferroviario estatal español, quedó afectada por la colisión. Las imágenes conocidas del lugar muestran los vagones de carga volcados y fuera de la vía, junto a un tramo rodeado de instalaciones industriales.

El maquinista del tren fue trasladado a un hospital. Aunque en un primer momento se habló de un herido, fuentes ferroviarias confirmaron a El Periódico que el trabajador se encontraba en buen estado y, según 20minutos, ya fue dado de alta tras pasar por el centro médico siguiendo el protocolo establecido para este tipo de incidentes. No hubo más heridos, confirmaron a Europa Press fuentes de Rodalies.

Adif precisó, además, que al tratarse de una vía privada conectada a la red ferroviaria general, la incidencia no tuvo afectación alguna sobre el servicio de Rodalies, la red de trenes de cercanías de Cataluña que moviliza a diario a cientos de miles de personas hacia Barcelona y las comarcas del interior, y que continuó operando con normalidad durante la tarde.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del accidente y evaluar los daños provocados en los trenes afectados. Hasta el momento se desconoce qué provocó que los vagones cargados de cereal se desprendieran de la máquina que los arrastraba dentro de la instalación privada y terminaran descontrolados sobre una vía conectada a la red general. Los vagones que se sueltan y ruedan sin control son uno de los riesgos más temidos en la operación ferroviaria de mercancías, porque su recorrido es impredecible y el choque puede ser de gran violencia, como muestran las imágenes del descarrilamiento.

Martorell es un municipio industrial del Baix Llobregat conocido por albergar una de las principales fábricas de automóviles de Seat y varias instalaciones logísticas conectadas a la red de mercancías. El ramal de Cargill, donde ocurrió el escape de los vagones, es uno de esos ramales privados que unen plantas industriales con la infraestructura ferroviaria estatal.

El incidente ocurre en un año de máxima sensibilidad ferroviaria en España: el 18 de enero pasado, 46 personas murieron en el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba, el peor accidente ferroviario del país en más de una década. En esta ocasión, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas y el único trabajador afectado ya fue dado de alta.

La información fue confirmada por Rodalies y Adif a medios españoles como Europa Press, Cadena SER, El Periódico, 20minutos, COPE y Telecinco, que siguieron el incidente durante toda la tarde de este martes.

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