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Resumen: Microsoft confirmó la falla mundial que afecta desde este 12 de noviembre a Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft 365. La causa: varios servidores quedaron inesperadamente fuera de línea y sobrecargaron el resto de la infraestructura. La compañía ya trabaja en reiniciar y reparar los segmentos afectados, pero no ha dado una hora exacta de restablecimiento. En Downdetector ya hay cerca de 130.000 reportes.

Microsoft confirma la causa de la caída mundial de Outlook y ya trabaja en reparar la falla

Microsoft confirmó oficialmente la falla mundial que afecta desde este jueves 12 de noviembre a Outlook y a varios de sus servicios en la nube, y ya reveló a qué se debe: varios servidores quedaron inesperadamente fuera de línea, lo que generó una sobrecarga en el resto de la infraestructura. La compañía informó que sus equipos trabajan en reiniciar y reparar los segmentos afectados, aunque por ahora no ha entregado una hora exacta en la que se restablecerán los servicios.

La caída ha golpeado con más fuerza al correo electrónico. De acuerdo con los reportes registrados, Outlook y Exchange Online han sido los servicios más afectados: la plataforma quedó sin funcionalidad para muchos usuarios, pues no permite iniciar sesión en numerosos dispositivos y el envío y la recepción de mensajes quedaron inhabilitados tanto en la versión web como en las aplicaciones de escritorio y móviles.

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Estos son los servicios de Microsoft que están fallando

Además del correo, Microsoft Teams presenta problemas de conexión y fallas en el envío de mensajes, así como inconvenientes con la sincronización del calendario y las reuniones, una afectación sensible para miles de empresas que dependen de esa herramienta para su trabajo diario.

El resto del ecosistema de Microsoft 365 también ha reportado intermitencias. Según la información conocida hasta ahora, hay fallas en SharePoint Online, OneDrive, Microsoft Copilot 365 y Microsoft Defender XDR, además de problemas en otros servicios como el acceso a la Microsoft Store y a Azure, la plataforma en la nube de la compañía.

Cerca de 130.000 reportes por la caída de Outlook

En Downdetector, la plataforma que mide las fallas de servicios digitales a partir de los reportes de los propios usuarios, ya se han registrado alrededor de 130.000 quejas relacionadas con la caída. Microsoft reconoció oficialmente la falla global en su comunicado más reciente.

A través de su cuenta oficial de estado en X, la compañía informó: «Estamos investigando reportes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online a través de múltiples métodos de conexión en las Américas». En el mismo mensaje, Microsoft señaló que los detalles adicionales se pueden consultar en el centro de administración de Microsoft 365, donde el incidente aparece registrado con el código EX1550543.

Esta es la causa de la falla, según Microsoft

Sobre el origen del problema, la compañía explicó que varios servidores quedaron inesperadamente fuera de línea, lo que provocó una sobrecarga en los demás servidores. Actualmente, el equipo técnico se encuentra reiniciando y reparando los segmentos fragmentados y afectados por la falla.

Sin embargo, Microsoft no ha entregado una hora exacta en la que se restablecerán sus servicios, por lo que los usuarios deberán estar atentos a las actualizaciones oficiales mientras avanzan los trabajos de reparación.

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¿Dónde ver si ya se resolvió el problema de Microsoft?

Directamente en el portal del estado de Microsoft es posible visualizar los picos de falla y el estado actual de la plataforma. Además, a través de sus canales oficiales, la compañía realizará actualizaciones sobre la situación, por lo que esa es la vía recomendada para saber cuándo se normalizan el correo y el resto de los servicios.

La caída afecta a usuarios en varias partes del mundo que dependen de Outlook y de las herramientas de Microsoft 365 para trabajar, estudiar y comunicarse. Por ahora, la única certeza es que la compañía ya identificó el origen del problema y trabaja en la reparación de sus servidores, a la espera de un parte oficial sobre el restablecimiento total del servicio.