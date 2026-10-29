¡Insólita confesión! Blessd reveló que fue capturado por microtráfico en Bogotá: lo cogieron con 200 dosis

Resumen: Blessd confesó en una entrevista que, cuando era menor de edad, fue capturado en Bogotá por microtráfico: lo hallaron con cerca de 200 dosis y una bomba de bazuco, y pasó 16 días detenido en el centro El Redentor. Tras esa etapa regresó a Medellín, trabajó en la plaza con su padre y vendió dulces antes de encontrar su camino en la música.

El cantante paisa Stiven Mesa, conocido en el mundo artístico como Blessd o ‘El Bendito’, dejó sin palabras a sus seguidores al hacer una fuerte confesión sobre el capítulo más oscuro de su vida: antes de alcanzar la fama, cuando todavía era menor de edad, fue capturado por microtráfico en Bogotá.

El artista lo reveló en una entrevista para el canal de YouTube Sinverguenza, en la que habló sin tapujos de su familia, de sus difíciles inicios y del éxito que hoy lo acompaña. Allí contó que, siendo un niño, salió de su casa en Medellín y se radicó por un tiempo en la capital del país, donde el ambiente que lo rodeaba casi lo lleva por el mal camino.

«Me cogieron con 200 dosis»: la confesión de Blessd sobre su captura en Bogotá

Según relató el paisa, vivió cerca de tres años en Bogotá junto a su madre, una época en la que, en sus propias palabras, se empezó a perder. Las malas compañías lo acercaron a la delincuencia e incluso trataron de convencerlo de robar, mientras él se dejaba llevar por las riñas callejeras.

«Yo peleaba mucho, yo me peleaba a puños y hasta el sol de hoy a mí me gusta, pero pues ya no, porque uno ya tiene que ser calmado», contó el cantante sobre esa etapa de su vida.

Sin embargo, el problema más grave llegó cuando las autoridades lo capturaron con droga. Blessd confesó que enfrentó un proceso por microtráfico después de ser hallado con alrededor de 200 dosis y una bomba de bazuco, siendo todavía menor de edad.

«Yo di mucha lidia, me cogieron una vez, yo pagué unas chimbadas por allá siendo menor de edad, un microtráfico que tengo ahí, con una bomba de bazuco; me cogieron como con 200 dosis. Son errores de la vida, bobadas de las que casi no hablo», aseguró ‘El Bendito’ en la entrevista.

Pasó 16 días detenido en el centro El Redentor

El intérprete recordó que, tras la captura, permaneció detenido cerca de 16 días en el Centro de Atención Especializada El Redentor, en Bogotá, mientras las autoridades definían si le imponían una sentencia por lo sucedido.

«Yo medio me puse a cargar esa chimbada y me dejaron 16 días a ver si me daban sentencia; en Bogotá se llama El Redentor. Estaba por allá metido con un poco de locos y ahí me di cuenta de que no tenía necesidad de vivir eso», añadió el artista.

Esa experiencia, según contó, se convirtió en el punto de quiebre para entender que ese no era el camino que quería para su vida y que tenía que alejarse de ese entorno cuanto antes.

Regresó a Medellín a trabajar en la plaza y a vender dulces

Después de sus inconvenientes con la justicia en la capital, Blessd tomó la decisión de regresar a Medellín. Allí empezó a trabajar junto a su padre cargando camiones de verduras en la plaza, y luego buscó nuevos ingresos para llevar más dinero a la casa.

«Ahí empiezo yo a vender dulces; yo me hacía como 65 lucas, pero trabajaba los fines de semana de 2 de la mañana a 10 de la noche, y entre semana lo que me hiciera en la plaza bulteando», reveló el cantante sobre esos años de sacrificio.

El paisa contó que también vendía dulces en el colegio, una etapa en la que empezó a acercarse a las dos pasiones que terminarían por cambiarle la vida: la música, gracias a los espacios de improvisación que compartía con otros estudiantes, y el fútbol, deporte en el que también llegó a destacar.

De un pasado difícil a la cima de la música urbana

Hoy Blessd es uno de los artistas urbanos más importantes de Colombia, con canciones que suenan en todo el continente y presentaciones en los escenarios más grandes del país. Su confesión, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos, que destacaron la manera en la que logró salir adelante después de una juventud tan difícil.

El cantante, que en las últimas semanas ha sido noticia por su vida sentimental y por su participación en eventos con otros creadores de contenido, hizo con esta revelación una de las confesiones más fuertes sobre su pasado antes de la fama, un tema del que, según él mismo dijo, casi nunca habla en público.

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