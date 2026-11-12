Explosión de cableado dejó sin luz a miles de personas en el occidente de Bogotá

Foto utilizada para ilustrar la nota. Cortesía.

Una fuerte explosión en el cableado eléctrico dejó sin servicio de energía a miles de personas en el occidente de Bogotá desde la noche de este miércoles, 11 de noviembre. De acuerdo con Blu Radio, la emergencia se registró sobre las 8:00 de la noche en la avenida Boyacá, entre las calles 26 y 63, en sentido sur-norte, y obligó a Enel Colombia a desplazar de inmediato sus equipos técnicos al punto de la falla.

El daño afectó a habitantes de los barrios Normandía, La Cabaña, Jardín Botánico y Normandía Occidental, sectores de la localidad de Engativá cuyas familias amanecieron sin luz este jueves, 12 de noviembre, después de pasar buena parte de la noche a oscuras. En varias de estas cuadras la interrupción se prolongó por más de nueve horas, con las consiguientes molestias para los residentes: casas sin refrigeración, alarmas descargadas y comercios que no pudieron abrir con normalidad en la mañana.

La falla también golpeó la movilidad de la zona. Según el reporte del Ojo de la Noche de Blu Radio, en Mañanas Blu, desde temprano se presentaron varios vehículos represados en los corredores del sector, en medio de la oscuridad que dejó la explosión, lo que complicó el desplazamiento de quienes salían hacia sus trabajos en la primera hora del día.

¿Qué habría causado la explosión?

Sobre el origen del daño todavía no hay una confirmación oficial de las autoridades. De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, la emergencia se habría producido cuando una persona intentó halar los cables durante la noche para robar el cobre, lo que habría provocado la explosión y, posteriormente, el apagón que afecta desde las 8:00 de la noche a este sector de la localidad de Engativá. Se trata, por ahora, de una hipótesis que está en verificación: ni Enel ni las autoridades se han pronunciado de manera definitiva sobre la causa exacta de la explosión.

El hurto de cableado para comercializar el cobre es un problema que las autoridades capitalinas han venido denunciando en diferentes localidades, por el riesgo que representa tanto para quienes manipulan las redes energizadas como para los vecinos que quedan sin servicio. Sin embargo, en este caso concreto la versión sigue siendo preliminar y deberá ser confirmada por el peritaje correspondiente.

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Enel trabajó toda la madrugada para restablecer el servicio

Enel Colombia informó que, tras recibir el reporte de la emergencia, sus cuadrillas llegaron rápidamente al sitio afectado y trabajaron durante toda la madrugada para recuperar el suministro. Sobre las 2:00 de la mañana de este jueves la empresa reportó que al menos el 60 % del servicio ya había sido restablecido y, en su más reciente actualización, indicó que la recuperación alcanza el 69 %, mientras continúan los trabajos para normalizar por completo la energía en los barrios que aún permanecen afectados.

La compañía aseguró que ha hecho todo lo posible para restablecer el servicio lo más pronto posible y mantiene personal técnico en el punto de la avenida Boyacá donde se presentó la explosión del cableado. Los trabajos incluyen la reparación y el reemplazo del tendido dañado, una labor que puede extenderse durante la mañana.

La oscuridad también habría sido aprovechada por delincuentes

La falta de energía habría dejado otro tipo de afectaciones en la zona. De acuerdo con los reportes conocidos, en el barrio Bonanza se presentó el robo de una camioneta y, sobre las 10:00 de la noche, dos mujeres fueron atacadas por cuatro presuntos delincuentes cuando llegaban a su vivienda, hechos en los que los responsables se habrían aprovechado de la oscuridad que cubría el sector.

Mientras avanzan los trabajos de reparación, las autoridades llaman a los habitantes de los barrios afectados a transitar con precaución por las vías del occidente de la ciudad y a reportar cualquier novedad a la línea de emergencias. La recomendación para los hogares que aún no recuperan el servicio es desconectar los electrodomésticos para evitar daños cuando la energía regrese de manera intermitente.

Minuto30 estará atento a los nuevos reportes de Enel y de las autoridades sobre la normalización del servicio en el occidente de Bogotá y sobre el resultado de las investigaciones por la explosión del cableado.