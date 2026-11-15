Foto: @PasaenBogota

Resumen: Un atentado con explosivos en el peaje Pipiral, en la vía al Llano, dañó las taquillas de recaudo y los vidrios de algunas viviendas cercanas el domingo 15 de noviembre. No hubo heridos ni muertos. Se cerró el tránsito en el sentido Villavicencio-Bogotá y luego se habilitó el paso por la antigua calzada con el sistema Bypass. Aún no se conocen los responsables.

Atentado con explosivos en el peaje Pipiral, en la vía al Llano, dejó daños y cierre temporal sin heridos

Un atentado con explosivos en el peaje Pipiral, sobre la vía al Llano, provocó daños materiales y el cierre temporal del corredor entre Bogotá y Villavicencio este domingo 15 de noviembre de 2026. Según los primeros reportes, no hay personas heridas ni fallecidas.

El hecho volvió a poner en el centro de la preocupación la seguridad de una de las vías más importantes para la movilidad y la economía de los Llanos Orientales.

El peaje fue registrado en imágenes y en redes sociales poco después de la explosión. Este es el trino que circuló sobre el hecho:

#VÍAALLLANO. En la madrugada de este domingo 15NOV, se registró un atentado con explosivos en el peaje Pipiral, ubicado a unos trece kilómetros de Villavicencio sobre la vía Bogotá–Villavicencio, y de manera preliminar no se reportan personas heridas ni víctimas fatales mientras… pic.twitter.com/nuhkcdgWhW — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 15, 2026

¿Qué pasó en el peaje Pipiral?

De acuerdo con los primeros reportes, el artefacto explosivo fue detonado en el sector del peaje, en jurisdicción del Meta, en el sentido Villavicencio-Bogotá. La explosión dañó las taquillas de recaudo y afectó los vidrios de algunas viviendas cercanas.

Uno de los puntos más importantes del balance inicial es que no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Tampoco se informó de trabajadores o usuarios de la vía que hayan sido afectados físicamente por la detonación.

Cierre y reapertura de la vía al Llano

Tras conocerse el atentado, las autoridades ordenaron el cierre total del tránsito en el sentido Villavicencio-Bogotá mientras se activaban los protocolos de emergencia y se hacían las verificaciones de seguridad. La Concesionaria Vial Andina, Coviandina, informó sobre la situación y pidió a los conductores estar atentos a las instrucciones del personal autorizado.

Las labores de inspección fueron necesarias para descartar nuevos riesgos y para que los organismos competentes recopilaran elementos que permitan avanzar en la investigación.

Después, se habilitó el tránsito en ambos sentidos por la antigua calzada, mediante el sistema Bypass, una alternativa que permitió recuperar parcialmente la circulación en este punto del corredor.

Esto le podría interesar: Moto bomba estalló en el peaje de Neiva y obligó a cerrar la vía que comunica al Huila con Bogotá

¿Quiénes están detrás del atentado?

Por ahora, la identidad de los responsables no ha sido establecida públicamente. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la explosión y determinar quiénes participaron en la acción violenta.

También surgieron versiones de habitantes de la zona sobre presuntos mensajes de advertencia que habrían circulado antes por WhatsApp. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de esas comunicaciones ni sobre su relación con el atentado.

Un peaje que ya había sido atacado

El peaje Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, ya había sido objeto de un atentado con explosivos en diciembre de 2023. En esa oportunidad, la Fiscalía envió un equipo especial para investigar lo ocurrido, según informó este medio.

Esto le podría interesar: La Fiscalía envía equipo especial para investigar atentado a peaje Pipiral

Qué deben tener en cuenta los conductores

La vía al Llano es una de las rutas más transitadas del oriente del país y conecta a la capital con el Meta y con buena parte de los Llanos Orientales. Por eso, cualquier cierre o afectación en el corredor impacta de inmediato a quienes viajan, sobre todo durante los fines de semana de puente festivo, cuando aumenta el tránsito.

Las autoridades piden a los conductores consultar los reportes oficiales antes de salir, atender las indicaciones del personal en la vía y tener paciencia ante las demoras que puedan presentarse mientras se completan las inspecciones y se normaliza la circulación.

Las autoridades recomiendan, antes de emprender el viaje por la vía al Llano, revisar el estado de la carretera en los canales de la concesionaria y de la Policía de Carreteras, y evitar detenerse en el sector del peaje mientras se completan las labores de inspección y se restablece del todo el paso por las calzadas.

Mientras avanzan las investigaciones, el balance oficial hasta ahora es de daños materiales en las taquillas y en algunas viviendas cercanas, sin víctimas. Las autoridades no han señalado a ningún responsable ni han dado un balance de capturas por el atentado.