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    Mujer defendió a su hija y terminó asesinada en Bogotá: capturaron al señalado agresor

    Una mujer fue asesinada en el barrio Las Margaritas, Kennedy, luego de intervenir en una presunta agresión contra su hija.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Mujer defendió a su hija y terminó asesinada en Bogotá: capturaron al señalado agresor
    Foto: Archivo.
    Mujer defendió a su hija y terminó asesinada en Bogotá: capturaron al señalado agresor

    Resumen: Una mujer fue asesinada en Kennedy tras intervenir en una presunta agresión contra su hija. El señalado responsable fue capturado por la Policía.

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    Una mujer fue asesinada durante la noche del pasado martes 15 de septiembre en el barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

    Según las autoridades, la víctima habría intervenido para proteger a su hija durante una presunta agresión en la que estaría involucrada la expareja sentimental de la joven.

    Los gritos que provenían del inmueble alertaron a los habitantes del sector, quienes se comunicaron con la Policía para solicitar ayuda.

    El teniente coronel Nilson Figueroa, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que los uniformados acudieron al lugar después de recibir el reporte ciudadano sobre una situación de violencia.

    Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron a una mujer sin signos vitales. De acuerdo con el reporte entregado por el oficial, presentaba una lesión visible en el cuello.

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    En medio de la situación, la hija de la víctima habría logrado salir de la vivienda por una de las ventanas y pedir auxilio a los vecinos. Posteriormente, los habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

    Tras el ataque, el hombre señalado como presunto responsable habría intentado escapar por los techos de las viviendas del conjunto residencial. Los vecinos y los uniformados iniciaron la búsqueda hasta conseguir ubicarlo y capturarlo.

    Durante el procedimiento, algunos habitantes del sector habrían intentado agredir al detenido. Ante esta situación, los policías tuvieron que trasladarlo rápidamente en una patrulla para evitar una confrontación entre la comunidad y el capturado.

    El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán avanzar en la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la responsabilidad penal del detenido.

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