Caracol Radio denuncia riesgo de atentado contra la empresa y otros medios de comunicación

La noche de este sábado 7 de noviembre, Caracol Radio informó que recibió una alerta de las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación del país.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la cadena radial señaló que, en coordinación con las autoridades, activó los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes.

«Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informados», afirmó la emisora en el comunicado.

En el mismo mensaje, Caracol Radio hizo un llamado a garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país: «Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza, seguiremos acompañando al país».

La alerta también llegó a Caracol Televisión

La denuncia de la cadena radial se conoció horas después de una noche de tensión en la sede central de Caracol Televisión, en el norte de Bogotá, donde los trabajadores fueron evacuados de manera preventiva por una amenaza de bomba.

El canal informó entonces que las autoridades le habían advertido sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones, por lo que adoptó todas las medidas para proteger a su personal y sus instalaciones. «Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes», señaló Caracol Televisión en esa oportunidad.

Algunos trabajadores que se encontraban en la sede contaron que la evacuación fue inmediata y que en el momento no recibieron mayores explicaciones sobre los motivos. «No nos dieron mayor información, pero nos pidieron salir rápido de las oficinas», relató una persona que estaba en el lugar.

Según la Alcaldía de Bogotá, la alerta fue compartida por el CTI de la Fiscalía. El alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su secretario de Seguridad, César Restrepo, solicitó convocar de inmediato a los organismos de inteligencia y seguridad en el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para que la alerta fuera analizada.

Tras las labores de verificación, la Policía Metropolitana de Bogotá informó en la noche del sábado que, por el momento, no hay evidencia de explosivos en las inmediaciones ni en el interior de las instalaciones de Caracol Televisión.

Rechazo de las autoridades

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó las amenazas y los riesgos de atentados contra los medios de comunicación y expresó su solidaridad con las personas que trabajan en las instalaciones del canal.

La funcionaria calificó la información como «grave y profundamente preocupante», rechazó cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa y solicitó a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en la sede del medio de comunicación.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también manifestó su rechazo a estas amenazas y solicitó que se proteja la libertad de prensa y la integridad de las personas que trabajan en los medios de comunicación que han realizado las denuncias.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre el origen de las alertas ni sobre los grupos que estarían detrás de los posibles atentados. Caracol Radio no especificó a qué otros medios de comunicación se refiere la advertencia de las autoridades.

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