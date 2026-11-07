Resumen: En la noche de este sábado 7 de noviembre, las instalaciones principales de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, fueron evacuadas de emergencia por una alerta de seguridad. Perros especializados en detección de explosivos marcaron un paquete sospechoso dentro de la sede del canal y, según confirmaron las autoridades, también se reportó la presencia de un dron no autorizado sobrevolando el lugar. Personal técnico, periodistas y presentadores salieron del edificio mientras la Policía Antiexplosivos adelanta la revisión. Hasta el momento no se ha confirmado que el paquete contenga explosivos.

¡Última hora! Evacuan las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá por amenaza de bomba

Una alerta de seguridad obligó a evacuar en la noche de este sábado 7 de noviembre las instalaciones principales de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá.

La medida preventiva se tomó luego de que perros especializados en detección de explosivos marcaran un paquete sospechoso al interior de la sede del canal, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Personal técnico, periodistas y presentadores que se encontraban en el edificio a esa hora de la noche tuvieron que salir de las instalaciones mientras se adelanta la revisión correspondiente.

¿Qué se sabe de la alerta en Caracol Televisión?

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, la emergencia no solo se presentó por el paquete sospechoso. También se reportó la presencia de un dron no autorizado que sobrevolaba de manera sospechosa el espacio aéreo del canal, lo que llevó a las directivas y al cuerpo de seguridad a priorizar la integridad de los trabajadores.

Según fuentes internas del medio de comunicación, la orden de evacuación se emitió de forma sorpresiva y a las personas que estaban al interior del edificio les pidieron salir sin dar mayores explicaciones sobre los motivos en ese momento.

Hasta el momento no se ha confirmado que el paquete contenga explosivos ni que exista un artefacto capaz de causar una detonación. Esa verificación corresponde a los especialistas de la Policía Antiexplosivos, que se encargan de inspeccionar el paquete y establecer si representa algún riesgo real.

El personal y las demás personas presentes deben permanecer por fuera del edificio mientras avanzan las verificaciones de las autoridades en la zona.

Situación en desarrollo

La situación permanece en desarrollo y se espera que, una vez termine la revisión de la Policía Antiexplosivos, se conozca qué contiene el paquete sospechoso y si el personal puede reingresar a las instalaciones del canal.

Por ahora, las autoridades mantienen acordonada el área alrededor de la sede de Caracol Televisión en La Floresta como medida de precaución.

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