Masacre en Santa Rosa del Sur, Bolívar: tres hombres asesinados en la zona rosa

Una nueva masacre sacudió al sur de Bolívar. En la madrugada de este sábado 7 de noviembre, hombres armados atacaron a tiros a varias personas que se encontraban al interior de un establecimiento nocturno ubicado en la zona rosa de Santa Rosa del Sur. Tres hombres murieron y varias personas más resultaron heridas, en medio de una de las jornadas más violentas que se recuerden en ese municipio.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró el hecho como la masacre número 105 ocurrida en Colombia en lo que va corrido de 2026. Apenas un día antes, esa organización había contabilizado la número 104 en Toro, Valle del Cauca, donde una madre y sus dos hijas fueron asesinadas.

¿Qué pasó en la zona rosa de Santa Rosa del Sur?

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque ocurrió hacia las 3:00 de la madrugada en un establecimiento tipo amanecedero del casco urbano, un sector donde se concentran los sitios de rumba del municipio y donde decenas de personas prolongan la fiesta hasta el amanecer.

Las víctimas se encontraban compartiendo en el lugar, con música y bebidas, cuando los hombres armados llegaron y dispararon. Los tres hombres murieron en el sitio. Hasta el momento las autoridades no han establecido cómo se desarrolló el ataque, quiénes lo perpetraron ni cuál fue su móvil, y no se han reportado capturas.

Las víctimas de la masacre

Indepaz identificó a los tres fallecidos como Jauger Pabuena y Yilder Pabuena, quienes eran hermanos, y Omar Andrés Carpio Vargas.

Según versiones de habitantes recogidas por medios locales, los hermanos Pabuena eran conocidos como personas trabajadoras. La noticia de sus muertes ha causado consternación en Santa Rosa del Sur, donde en redes sociales circulan mensajes de tristeza y despedida. Las identidades continúan pendientes de confirmación oficial por parte de las autoridades, que adelantan las diligencias de levantamiento de los cuerpos y la inspección del lugar.

Cuatro homicidios en menos de 24 horas

La masacre se suma a una jornada especialmente violenta en el municipio. La mañana del viernes 6 de noviembre, el minero Iván Bambuena fue asesinado en Mina Paraíso, un sector rural de Santa Rosa del Sur, por lo que el municipio registró cuatro homicidios en menos de 24 horas. Los investigadores examinan si existe alguna relación entre ese crimen y el ataque en la zona rosa.

Horas después de la masacre, el municipio fue escenario de otra acción violenta: un ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar donde funciona el Batallón de Selva N.º 48, que dejó cinco militares muertos y 35 heridos, y que el Mindefensa atribuyó al ELN como una presunta represalia.

Lea también: ¡Duro golpe en Bolívar! Cinco militares muertos y 35 heridos deja ataque con drones contra cantón militar

Alertas sobre la violencia en el sur de Bolívar

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 034 de 2023 y su informe de seguimiento 028 de 2026, que incluye a Santa Rosa, ha advertido sobre las dificultades para garantizar la protección de las comunidades rurales y la continuidad de sus actividades cotidianas.

El organismo también alerta sobre la exposición de la población a artefactos explosivos y ataques con drones, en un contexto que compromete tanto la seguridad comunitaria como la capacidad de respuesta institucional en el sur de Bolívar, una región históricamente golpeada por la disputa de actores armados por el control territorial y las economías ilegales.

Según Indepaz, en la zona actúan el ELN, el EGC/Clan del Golfo, el frente 37 «Martín Caballero» del Bloque Gentil Duarte y bandas de carácter local. El municipio está bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional.

Investigación en curso

Las autoridades adelantan entrevistas con testigos y revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para reconstruir lo ocurrido, identificar a los atacantes y establecer su paradero. También se espera un pronunciamiento oficial que permita precisar las circunstancias del hecho y las primeras hipótesis de la investigación.

Mientras tanto, la comunidad de Santa Rosa del Sur permanece consternada por la violencia que golpeó al municipio en las últimas horas, entre la masacre de la zona rosa, el crimen del minero en Mina Paraíso y el atentado con drones contra el cantón militar.

También te puede interesar: «Fue una represalia del ELN»: Mindefensa reveló el móvil del atentado contra el cantón militar en Bolívar