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Resumen: Capturan a un hombre de 28 años señalado de cometer un hurto en Bosa. Fue interceptado por la Policía con 268.000 pesos que habrían sido robados de un supermercado.

Hurto en supermercado de Bosa terminó con captura en plena huida

Un hombre de 28 años fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser señalado de cometer un hurto en Bosa contra un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Acuarela.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron mientras uniformados adscritos al CAI Estación adelantaban labores de vigilancia, registro y control en la zona. En ese momento, varios ciudadanos alertaron sobre un robo que acababa de registrarse en un supermercado del sector.

Según la información preliminar, el sospechoso habría intimidado a una de las cajeras del establecimiento para apoderarse del dinero recaudado por las ventas del día. Tras obtener el efectivo, emprendió la huida por diferentes calles del barrio.

La reacción de los policías permitió iniciar una búsqueda inmediata. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó evadir el control, pero fue interceptado varias cuadras más adelante.

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Durante el procedimiento de registro personal, las autoridades encontraron en su poder $268.000 pesos en efectivo. Tras las verificaciones correspondientes, se determinó que el dinero coincidiría con el monto reportado como hurtado minutos antes en el establecimiento comercial.

La Policía informó además que el capturado presenta antecedentes judiciales por el delito de hurto, situación que quedó consignada dentro del proceso investigativo que ahora adelantan las autoridades competentes.

Luego de su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Campo Verde, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

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