Resumen: Resumen: Un revólver con cartuchos fue incautado en el barrio La Galería de Rionegro durante actividades de registro y control. La persona que lo portaba deberá responder por tráfico, fabricación y/o porte de armas de fuego, delito que contempla penas de 9 a 12 años de prisión.

Incautan un revólver con cartuchos en el barrio La Galería de Rionegro

Un revólver con cartuchos fue incautado en el barrio La Galería de Rionegro. La persona que lo portaba deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de armas de fuego.

En Rionegro, oriente antioqueño, fue incautado un revólver con varios cartuchos en el barrio La Galería, en la zona urbana del municipio. El resultado se conoció este domingo 8 de noviembre de 2026.

Según versiones extraoficiales, el arma fue hallada en ese sector de Rionegro. La persona que portaba el revólver deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de armas de fuego.

¿Qué dice la ley sobre el porte de armas en Colombia?

El delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones está contemplado en el artículo 365 del Código Penal colombiano. Según esta norma, el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, puede recibir una pena de prisión de entre nueve y doce años.

La pena puede duplicarse cuando la conducta se comete en circunstancias agravantes, por ejemplo si se utilizan medios motorizados, si el arma proviene de un delito, si hay resistencia violenta a los requerimientos de las autoridades, si se emplean máscaras o elementos para ocultar la identidad, si se obra en coparticipación criminal, o cuando el autor pertenece o hace parte de un grupo de delincuencia organizado.

En Colombia, el único documento que autoriza a un particular el porte legal de un arma de fuego de defensa personal es el salvoconducto, que expide la Industria Militar de Colombia (Indumil), dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. Portar un arma de fuego sin este permiso, aunque no se haya utilizado para cometer otro delito, ya constituye por sí sola una conducta punible que lleva a un proceso penal.

Rionegro es uno de los municipios más poblados del oriente antioqueño y punto estratégico de la subregión, por donde pasan importantes vías hacia el aeropuerto internacional José María Córdova y hacia otros municipios del oriente cercano.

Toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.

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