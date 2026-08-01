¡Terror en Cúcuta! Carro bomba explotó frente al comando de Policía y dejó varios heridos

Resumen: Un carro bomba explotó frente al comando de Policía en Cúcuta, dejó varios heridos y desató un amplio operativo de las autoridades.

La explosión de un carro bomba frente al comando de la Policía de Norte de Santander sembró el miedo en Cúcuta durante la madrugada de este sábado 1 de agosto.

El atentado ocurrió hacia las 3:20 a.m. en inmediaciones de la Central de Abastos (Cenabastos) y dejó, de manera preliminar, once personas heridas, entre ellas ocho uniformados de la Policía Nacional y tres civiles. Además, un canino de la institución murió como consecuencia de la detonación.

El fuerte estallido se registró en un sector estratégico de la ciudad, cerca de la avenida Libertadores y de uno de los principales centros de abastecimiento de la capital nortesantandereana.

La onda explosiva causó daños en las instalaciones del comando policial, así como en vehículos, establecimientos comerciales y otras edificaciones cercanas.

Tras la emergencia, las autoridades acordonaron la zona mientras unidades antiexplosivos y equipos de investigación iniciaron la inspección del lugar para descartar nuevos riesgos y recopilar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, se desplazó hasta Cúcuta para verificar la situación y acompañar a los uniformados afectados. El oficial rechazó el ataque y aseguró que todas las capacidades institucionales fueron desplegadas para identificar y capturar a los responsables del atentado.

Lea también: ¡Justicia tras casi una década! Condenan a mujer por el atroz asesinato de su bebé recién nacida

Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta expresó su rechazo frente a este hecho de violencia y manifestó su solidaridad con los policías heridos, sus familias y la institución. A su vez, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar y capturar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente el atentado a ningún grupo armado ilegal. Sin embargo, las investigaciones avanzan para establecer quiénes planearon y ejecutaron la acción terrorista.

El atentado ocurre en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander, un departamento donde hacen presencia diferentes estructuras armadas ilegales y donde en los últimos meses se han registrado varios hechos violentos.

Más noticias de Colombia