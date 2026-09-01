¡Urgente! Presidente confirma que el ejército neutralizó presunto carro bomba del ELN en Cúcuta

Resumen: El hallazgo se produjo durante labores de control y patrullaje en el sector, cuando los uniformados interceptaron un vehículo que había sido reportado como hurtado

Minuto30.com .- En una rápida y efectiva reacción operativa, la Fuerza Pública logró evitar lo que pudo haber sido una nueva tragedia en el nororiente del país. En la noche de este martes, tropas del Ejército Nacional frustraron un atentado terrorista con un presunto carro bomba en el corregimiento de Agua Clara, zona rural de Cúcuta.

El hallazgo se produjo durante labores de control y patrullaje en el sector, cuando los uniformados interceptaron un vehículo que había sido reportado como hurtado. La pericia de las tropas, apoyadas por un canino especializado en detección, fue clave: tras realizar la inspección inicial, el animal dio positivo para la presencia de artefactos explosivos en el interior del automotor.

Sospechosos a la fuga y despliegue antiexplosivos

De acuerdo con el reporte oficial, los ocupantes del vehículo, al percatarse de la inminente llegada de las tropas y verse descubiertos, decidieron abandonar el carro bomba y emprender rápidamente la huida a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Ante la confirmación de la amenaza letal, el Ejército procedió de inmediato a acordonar y asegurar un amplio perímetro en la zona rural. Simultáneamente, se coordinó de manera urgente con la Policía Nacional para el ingreso de técnicos especialistas en antiexplosivos, quienes asumieron la delicada tarea de verificar la carga y neutralizar el riesgo para la población civil.

El ELN en la mira del Gobierno

Las primeras informaciones de inteligencia señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el presunto responsable de orquestar este ataque fallido en la capital de Norte de Santander, una región históricamente golpeada por el accionar de esta guerrilla.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, fue el encargado de entregar la noticia al país a través de sus redes sociales, destacando la reacción oportuna de la Fuerza Pública y enviando un mensaje directo a las estructuras criminales.