Sonsón alcanzó el rango Solvente en el Índice de Desempeño Fiscal del DNP

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Resumen: Sonsón obtuvo 70,98 puntos en la medición 2025 del Índice de Desempeño Fiscal del DNP y alcanzó el rango Solvente, según la Alcaldía: puesto 17 en Antioquia y 54 a nivel nacional.

El municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, obtuvo 70,98 puntos sobre 100 en la medición 2025 del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) y alcanzó el rango Solvente, el segundo más alto de la escala. Así lo informó la Alcaldía municipal en un boletín difundido este martes 10 de noviembre, con base en los resultados que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó el pasado 6 de noviembre.

Con ese puntaje, Sonsón ocupó el puesto 17 entre los 125 municipios de Antioquia y el 54 entre los 1.103 municipios evaluados en todo el país, según la administración municipal. El resultado representa un avance de 5,71 puntos frente a la medición anterior, cuando el municipio registró 65,26 puntos, de acuerdo con el boletín.

Vista aérea de Sonsón. Foto: cortesía

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga Pulgarín, destacó el resultado como un reconocimiento al trabajo de gestión financiera del municipio: “Alcanzar el rango Solvente y ubicarnos entre los primeros 17 municipios de Antioquia es un resultado que nos llena de satisfacción y nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia. Cada recurso público debe administrarse pensando en las necesidades de nuestra gente y en las oportunidades que podemos generar para Sonsón”, expresó el mandatario.

El mandatario, quien hace unos meses radicó proyectos del Empalme Regional ante el abogado Abelardo de la Espriella, ha hecho de las finanzas públicas una de las banderas de su administración. En junio pasado, el Hospital de Sonsón también ratificó su solidez financiera y se mantuvo sin riesgo fiscal.

¿Qué mide el Índice de Desempeño Fiscal?

El IDF es una herramienta elaborada por el DNP que evalúa cada año la gestión financiera de las entidades territoriales y su capacidad para administrar de manera responsable los recursos públicos, mantener la sostenibilidad fiscal y generar condiciones para el desarrollo.

El índice se calcula con ocho indicadores agrupados en dos dimensiones: los resultados fiscales, que pesan el 80 % de la calificación, y la gestión financiera, que aporta el 20 % restante. En la práctica, la medición refleja el comportamiento de las finanzas municipales en aspectos como la generación de ingresos, el manejo de los gastos, el endeudamiento y la capacidad de inversión.

Con el puntaje obtenido, cada municipio queda clasificado en uno de cinco rangos: Deterioro, Riesgo, Vulnerable, Solvente y Sostenible. El rango Solvente, en el que quedó Sonsón, agrupa a los municipios con calificaciones entre 70 y menos de 80 puntos; por encima solo está el rango Sostenible, reservado para quienes superan los 80 puntos.

Sonsón quedó por encima del promedio nacional y de Antioquia

De acuerdo con las cifras divulgadas por la Alcaldía, el puntaje de Sonsón (70,98) supera con claridad el promedio nacional de 57,25 puntos —cifra confirmada por el DNP— y el promedio de Antioquia, de 59,37 puntos. La gráfica divulgada por el municipio muestra además la trayectoria reciente: en 2020 Sonsón registraba 63,51 puntos, cuando se ubicaba en el rango Vulnerable.

Cifras del IDF de Sonsón divulgadas por la Alcaldía. Foto: cortesía

A nivel nacional, la medición 2025 del IDF dejó un promedio de 57,25 puntos, un incremento de 1,40 puntos frente a 2024. Girardota (Antioquia) lideró el ranking con 83,92 puntos y el departamento aportó cuatro de los diez municipios con mejor desempeño fiscal del país: Girardota, El Retiro, Envigado e Itagüí. Según el DNP, 61 municipios alcanzaron el rango Solvente y solo siete llegaron al Sostenible, mientras que 706 municipios (el 64 % del total) permanecen por debajo de 60 puntos, en los rangos Riesgo y Deterioro.

La administración de Sonsón, que calificó el resultado como histórico, atribuyó el avance al fortalecimiento de las finanzas públicas, la planeación y el uso responsable de los recursos, presentados como herramientas para impulsar proyectos e inversiones que beneficien a las comunidades urbanas y rurales del municipio.

Con el rango Solvente, Sonsón se consolida entre los municipios antioqueños con mejores resultados en la medición del DNP y proyecta el desarrollo local sobre una base financiera más sólida, en un año en el que la mayoría de los municipios del país todavía enfrenta alertas fiscales.