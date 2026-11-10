Foto: Policía Nacional

Resumen: Resumen: Dos hombres fueron capturados en flagrancia en la vía Hispania–Jardín, en el Suroeste antioqueño. Les fueron halladas 120 papeletas de clorhidrato de cocaína y 17 bolsas con marihuana. Responderán por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delito del artículo 376 del Código Penal.

Capturan a dos hombres con 120 papeletas de cocaína y 17 bolsas de marihuana en la vía Hispania–Jardín

Dos hombres fueron capturados en flagrancia en la vía que comunica al municipio de Hispania con Jardín, en el Suroeste antioqueño, con cientos de dosis de estupefacientes que, al parecer, estaban listas para su distribución.

Los hechos se registraron el lunes 9 de noviembre de 2026, hacia las 8:00 de la mañana, cuando las autoridades adelantaban actividades de registro y control a personas sobre este corredor vial, uno de los más transitados del Suroeste del departamento.

Según versiones extraoficiales, a los dos hombres les fueron hallados dos bolsos en cuyo interior había 120 papeletas con clorhidrato de cocaína y 17 bolsas plásticas herméticas con marihuana.

Las sustancias, de acuerdo con las primeras versiones, presuntamente iban a ser distribuidas en la zona, por lo que los dos hombres fueron capturados en el lugar.

Los capturados y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 109 Seccional de Andes, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las papeletas, como las halladas en este caso, corresponden por lo general a dosis preparadas para la venta al detal, una modalidad conocida como microtráfico que las autoridades combaten de manera permanente en las vías y en los cascos urbanos de los municipios, por su cercanía con otros delitos y con la violencia que genera la disputa por los puntos de venta.

El artículo 376 del Código Penal colombiano contempla para el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes penas de prisión y multa que aumentan según el tipo y la cantidad de sustancia incautada.

Cuando la cantidad incautada supera los topes que la ley considera de uso personal o de mínima cuantía, las penas pueden ser considerablemente más altas, un factor que suele ser determinante en la audiencia de imputación y en la eventual medida de aseguramiento.

Hispania es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 60 kilómetros de Medellín. La vía que lo comunica con Jardín, uno de los pueblos patrimonio de Colombia y uno de los destinos turísticos más visitados del departamento, registra un paso constante de vehículos particulares, de carga y de transporte público, especialmente de fin de semana, cuando miles de visitantes llegan a la región.

Precisamente por ese flujo, las autoridades mantienen puestos de control y actividades de registro a personas y vehículos sobre este corredor, tanto para prevenir el tráfico de sustancias como para verificar antecedentes y requerimientos judiciales pendientes.

En los próximos días, los dos capturados deberán ser presentados ante un juez de control de garantías. En esa audiencia se definirá la legalización de la captura, la Fiscalía podría imputarles el delito y se resolverá si se les impone alguna medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra.

De llegar a un escenario de juicio y ser hallados responsables, los dos hombres podrían enfrentar varios años de prisión, de acuerdo con las penas previstas para este delito y con las cantidades que finalmente se acrediten dentro del proceso.

Este caso se suma a otros registrados en las últimas horas en el Suroeste antioqueño. En Concordia, otro municipio de la misma subregión, un hombre fue capturado en flagrancia con 187 dosis de marihuana, 142 dosis de cocaína y 500 dosis de base de coca, y también quedó a disposición de la Fiscalía para responder por el mismo delito.

Las autoridades han insistido en que los controles en las vías del Suroeste continuarán, con el objetivo de frenar el paso de sustancias hacia los municipios de la subregión y hacia los centros urbanos donde se concentra el microtráfico.

Se recuerda que toda persona capturada se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

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