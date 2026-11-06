«¡En Colombia con nuestros niños no se meten!»: frustran reclutamiento de cuatro menores en Soacha

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella anunció la captura de ocho presuntos integrantes del frente Franco Benavides, de las disidencias de las Farc, en Soacha, Cundinamarca. El operativo de la Policía y la Fiscalía frustró el traslado de cuatro menores de edad que iban a ser entregados a esa estructura en el Guaviare. Cinco de los capturados ya tienen medida de aseguramiento intramural.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció este viernes en la noche que la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Soacha, Cundinamarca, a ocho presuntos integrantes del frente Franco Benavides, una de las estructuras de las disidencias de las Farc que responden a alias Iván Mordisco.

Según el mandatario, el operativo frustró además el traslado de cuatro menores de edad que los capturados pretendían llevar hasta el departamento del Guaviare para entregarlos a esa estructura armada ilegal.

Los detenidos son señalados de los delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego. De los ocho capturados, cinco ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, por lo que permanecerán privados de la libertad en la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

«En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 8 integrantes del frente Franco Benavides, de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, por delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego», escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Y agregó: «Frustramos el traslado de cuatro menores de edad que pretendían llevar a Guaviare para entregarlos a esta estructura narcoterrorista».

El presidente aseguró que con esta operación se golpean las redes de reclutamiento de menores utilizadas por el narcoterrorismo y les envió un mensaje directo a los grupos armados ilegales: «Que les quede claro a los narcoterroristas: no vamos a permitir que sigan robándoles la infancia y el futuro a nuestros niños».

«Seguiremos persiguiendo a quienes reclutan menores para convertirlos en instrumentos de la violencia. ¡Todo el peso de la ley caerá sobre ellos!», puntualizó De la Espriella, quien además expresó su reconocimiento a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por el resultado del operativo.

El frente Franco Benavides

El frente Franco Benavides es una de las estructuras armadas ilegales que hacen parte de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. Su presencia se ha registrado principalmente en el suroccidente del país, especialmente en zonas rurales de Nariño y Cauca, aunque las autoridades han advertido que sus redes de reclutamiento buscan víctimas en municipios y ciudades de varios departamentos.

Contra esta estructura se han adelantado varios golpes en los últimos meses. En mayo de 2025, en la vereda La Toma del municipio de El Peñol, en Nariño, el Ejército y la Policía capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de este frente y les incautaron un arsenal que incluía fusiles, pistolas, chalecos de uso privativo de la Fuerza Pública, equipos de comunicación y dinero en efectivo. Meses después, en septiembre, otros siete presuntos miembros de esta organización murieron en operaciones militares en la misma región.

El Ejército Nacional también ha logrado que varios menores reclutados por el frente Franco Benavides recuperen su libertad. En uno de los casos más recientes, tres jóvenes que habían sido reclutados forzadamente por esta estructura en los municipios de Policarpa y La Llanada, en Nariño, fueron recuperados por las tropas y entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Según las autoridades, estas estructuras suelen reclutar a los menores mediante engaños, como falsas ofertas laborales. Una vez llegan a los campamentos, los obligan a quedarse y los amenazan para que no escapen.

El reclutamiento de menores, un delito que no cesa

El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las prácticas más denunciadas contra las disidencias de las Farc. Las autoridades han insistido en que se trata de un crimen atroz y una violación de los derechos fundamentales de los menores, y han reiterado el llamado a las comunidades para denunciar oportunamente cualquier intento de reclutamiento.

En agosto de 2025, las autoridades sorprendieron en la vía Bogotá-Villavicencio una camioneta en la que cuatro delincuentes transportaban a tres menores reclutados por el frente Jaime Martínez, otra de las estructuras al mando de alias Iván Mordisco. Los niños habían sido llevados al Cauca, donde recibieron entrenamiento ilegal, y su destino final era el Guaviare, el mismo departamento al que pretendían llevar a los cuatro menores rescatados en Soacha.

Meses antes, en enero de 2025, la Policía Nacional rescató a cinco menores de edad que iban a ser reclutados por las disidencias, tras operativos en las vías de los departamentos de Tolima y Huila, y capturó a seis adultos señalados de este delito.

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