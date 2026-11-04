Resumen: Un camión abandonado en la autopista Simón Bolívar de Cali activó el protocolo antiexplosivos de la Policía Metropolitana. Tras descartar la presencia de explosivos, las autoridades hallaron marihuana en su interior. El conductor huyó a pie y es buscado.

¡Susto en Cali! Creían que era un carro bomba, pero el camión abandonado escondía marihuana

Una tarde de zozobra se vivió este miércoles 4 de noviembre en el oriente de Cali, cuando un camión abandonado en plena autopista Simón Bolívar activó todos los protocolos de seguridad de la Policía Metropolitana. Lo que en un primer momento se temió que fuera un vehículo cargado de explosivos terminó siendo un cargamento de marihuana.

El procedimiento se registró sobre la calle 36 con carrera 43, en sentido sur-norte, a la altura de las instalaciones de la Sijín. Según la información preliminar de las autoridades, una patrulla le hizo la señal de pare al conductor del camión, pero el hombre, en lugar de acatar la orden, detuvo la marcha, descendió del automotor y huyó a pie del lugar.

¿Por qué se activó el protocolo antiexplosivos?

La forma sospechosa en que el conductor dejó el camión tirado en medio de la vía pública encendió las alarmas de las autoridades, que no descartaron que se tratara de un carro bomba o de una trampa mortal contra la fuerza pública. Por eso, la zona fue acordonada por completo y al lugar llegaron unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali, con el apoyo de un guía canino especializado.

Mientras se adelantaba la inspección, el tráfico por este importante corredor vial del oriente de la capital del Valle quedó paralizado, lo que generó una fuerte congestión y expectativa entre los caleños que se movilizaban por el sector a esa hora de la tarde.

Tras la verificación técnica, los uniformados descartaron la presencia de explosivos en el vehículo. Sin embargo, al revisar su interior encontraron un cargamento de marihuana. La vía permaneció cerrada de forma preventiva mientras las autoridades adelantaban el retiro del camión y el conteo del estupefaciente.

Foto: Caracol Radio

El conductor del camión sigue prófugo

Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero del hombre que abandonó el vehículo. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector para establecer la ruta que tomó en su huida y tratan de determinar a qué estructura criminal pertenecería el cargamento incautado.

La Policía Metropolitana de Cali tampoco ha precisado la cantidad exacta de marihuana que fue hallada dentro del camión, pues el proceso de conteo y pesaje del estupefaciente seguía en curso mientras se normalizaba la movilidad en la autopista Simón Bolívar.

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Este tipo de hallazgos no es nuevo en la región. El Valle del Cauca es uno de los corredores más usados por las organizaciones ilegales para sacar la droga que se produce en el suroccidente del país, y las autoridades han hecho varios golpes similares en los últimos meses.

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El otro hecho de violencia que sacudió al Valle en la madrugada

El camión abandonado no fue el único hecho que alteró el orden público en el departamento este miércoles. Durante la madrugada, hacia las 3:45 a. m., dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color rojo lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones del peaje de Mediacanoa, en la vía Cali–Mediacanoa, en jurisdicción del municipio de Yotoco.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Valle, el ataque ocasionó daños materiales en la estructura del peaje, específicamente en dos carriles, pero afortunadamente no dejó personas lesionadas. Tras la detonación, los responsables escaparon con rumbo hacia Yumbo y las autoridades activaron cuadrantes de búsqueda para dar con su paradero.

La Gobernación del Valle del Cauca rechazó el atentado e informó que el artefacto habría sido elaborado a base de nitrato de amonio. La movilidad en el sector del peaje ya fue restablecida, mientras los investigadores analizan las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita capturar tanto al conductor del camión como a los responsables del ataque al peaje, a través de la línea de emergencias 123 y la línea 107 contra el terrorismo.