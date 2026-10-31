¡Cayó en Pereira! Alias El Viejo, señalado de enviar cocaína a Europa camuflada en café

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura en Pereira (Risaralda) de José Ramiro Tobón, conocido con el alias de «El Viejo» y señalado de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa. El hombre era requerido en extradición por la justicia de Perú y fue ubicado gracias a una notificación roja de Interpol.

Según el ente investigador, el procedimiento estuvo a cargo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Investigaciones de Fugitivos (FIU), con el apoyo del Ejército Nacional y del Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Cargamentos de café como fachada

De acuerdo con las autoridades, alias «El Viejo» sería el presunto cabecilla de una estructura criminal con operaciones internacionales que utilizaba cargamentos de café como fachada para esconder clorhidrato de cocaína. La droga salía de Colombia con destino a Perú y otros países de Suramérica, desde donde posteriormente era enviada a Países Bajos y otros destinos del continente europeo.

Esta ruta y el uso de productos de exportación para camuflar los cargamentos ilícitos habrían sido parte de la estrategia de la red para evadir los controles de las autoridades en puertos, aeropuertos y puntos de salida del país.

El café, uno de los productos insignia de Colombia y con enorme presencia en el Eje Cafetero, región donde precisamente fue capturado el señalado, ha sido usado en varias ocasiones por organizaciones narcotraficantes para intentar pasar desapercibida la droga entre mercancía de apariencia legal.

El requerimiento contra Tobón fue emitido por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de Perú, que lo investiga por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

¿Qué sigue en el proceso contra alias «El Viejo»?

Tras la captura, el señalado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar los trámites para formalizar la solicitud de extradición. Su eventual entrega a las autoridades peruanas dependerá del cumplimiento de los procedimientos judiciales, diplomáticos y administrativos correspondientes.

La notificación roja de Interpol, clave en este caso, es una solicitud dirigida a los cuerpos de policía de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona que está pendiente de extradición, entrega o acción judicial similar.

La captura se registró en Pereira, capital de Risaralda, en medio de labores de seguimiento y ubicación adelantadas por los investigadores. Las autoridades destacaron que el golpe se logró gracias a la cooperación internacional entre Colombia, Perú y Estados Unidos, un trabajo articulado que en los últimos meses ha permitido la ubicación de varios cabecillas y fugitivos de organizaciones narcotraficantes en distintas regiones del país.

De acuerdo con la investigación, la organización que presuntamente comandaba alias «El Viejo» tenía capacidad para coordinar el envío de grandes cantidades de estupefaciente y usaba empresas y cargamentos de apariencia legal para mover la droga por varios países sin levantar sospechas. Las autoridades peruanas lo consideran un objetivo de alto valor dentro de la lucha contra el narcotráfico transnacional.

Mientras se adelantan los trámites de extradición, el hombre permanecerá a disposición de las autoridades colombianas. El caso continúa en desarrollo y no se descartan nuevas capturas de presuntos integrantes de la red, tanto en Colombia como en el exterior.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades internacionales para perseguir a quienes usan el territorio colombiano como plataforma para el tráfico de drogas. Con capturas como la de alias «El Viejo», las autoridades buscan debilitar las rutas que mueven cocaína desde Colombia hacia otros países de Suramérica y, de allí, hacia Europa.

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