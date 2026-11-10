¡La recuperaron en Rionegro! Pulsar NS 200 tenía un requerimiento por hurto calificado

Resumen: La Policía recuperó en Rionegro una motocicleta Bajaj Pulsar NS 200 FI que tenía un requerimiento vigente de la Fiscalía 15 Local de Medellín por hurto calificado. El automotor quedó a disposición de la autoridad judicial. No se reportaron capturas.

Una motocicleta Bajaj Pulsar NS 200 FI que tenía un requerimiento vigente por el delito de hurto calificado fue recuperada por las autoridades en Rionegro, Antioquia. El automotor quedó a disposición de la autoridad judicial.

El hecho se presentó el lunes 9 de noviembre de 2026, en el kilómetro 36+700 de la vía Medellín–Bogotá, sector Las Lajas, en jurisdicción de Rionegro, en el oriente antioqueño.

La Pulsar NS 200 tenía un requerimiento por hurto calificado

Se trata de una motocicleta Bajaj de la línea Pulsar NS 200 FI de color negro. De acuerdo con la información conocida, el automotor registraba un requerimiento vigente por hurto calificado, delito tipificado en el artículo 240 del Código Penal colombiano, que contempla penas superiores a las del hurto simple.

El requerimiento contra la motocicleta correspondía a la Fiscalía 15 Local de Medellín, lo que indica que el automotor habría sido reportado como hurtado en esa ciudad.

El reporte no precisa la fecha ni el lugar exacto en que habría ocurrido el hurto, ni el tiempo que la motocicleta llevaba con ese requerimiento judicial. Tampoco se detallan las circunstancias en las que el automotor llegó hasta el sector Las Lajas de Rionegro.

El balance conocido no comunica capturas relacionadas con esta recuperación. La información divulgada se concentra en la ubicación y recuperación del vehículo requerido, por lo que no es posible atribuir el hurto a persona alguna a partir de lo divulgado hasta el momento.

El automotor quedó a disposición de la justicia

La motocicleta fue dejada a disposición de la autoridad judicial solicitante, que adelantará el proceso correspondiente para establecer su situación y definir su eventual entrega al propietario que acredite la titularidad.

La información divulgada no señala daños en la motocicleta ni alteraciones en sus elementos de identificación. Tampoco precisa el modelo o año de fabricación de la Pulsar NS 200 FI recuperada en Las Lajas.

Por ahora, el caso deja una motocicleta recuperada y a disposición de la justicia en Rionegro. Los trámites continuarán frente al requerimiento que pesaba sobre el automotor.