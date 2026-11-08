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Resumen: Resumen: Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio El Salazar de Concordia, Suroeste antioqueño. Le fueron halladas 187 dosis de marihuana, 142 de cocaína y 500 de base de coca. Responderá por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delito del artículo 376 del Código Penal.

Capturan a un hombre con cientos de dosis de estupefacientes en Concordia

Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio El Salazar, del municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, con cientos de dosis de estupefacientes.

Según versiones extraoficiales, al hombre le fueron halladas 187 dosis de marihuana, 142 dosis de cocaína y 500 dosis de base de coca, que presuntamente serían distribuidas en la zona.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El artículo 376 del Código Penal colombiano contempla para este delito penas de prisión y multa que aumentan según el tipo y la cantidad de estupefaciente incautado.

Concordia es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 110 kilómetros de Medellín, en una zona de paso entre el occidente de Antioquia y el norte del Valle del Cauca.

Se recuerda que toda persona capturada se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

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