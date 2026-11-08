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Capturan a un hombre con cientos de dosis de estupefacientes en Concordia

Capturaron en flagrancia a un hombre en el barrio El Salazar de Concordia, Suroeste, con 187 dosis de marihuana, 142 de cocaína y 500 dosis de base de coca.

Publicado por: SoloDuque

Dosis de estupefacientes incautadas en el barrio El Salazar de Concordia
Foto: Policía Nacional
Capturan a un hombre con cientos de dosis de estupefacientes en Concordia

Resumen: Resumen: Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio El Salazar de Concordia, Suroeste antioqueño. Le fueron halladas 187 dosis de marihuana, 142 de cocaína y 500 de base de coca. Responderá por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delito del artículo 376 del Código Penal.

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Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio El Salazar, del municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, con cientos de dosis de estupefacientes.

Según versiones extraoficiales, al hombre le fueron halladas 187 dosis de marihuana, 142 dosis de cocaína y 500 dosis de base de coca, que presuntamente serían distribuidas en la zona.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El artículo 376 del Código Penal colombiano contempla para este delito penas de prisión y multa que aumentan según el tipo y la cantidad de estupefaciente incautado.

Concordia es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 110 kilómetros de Medellín, en una zona de paso entre el occidente de Antioquia y el norte del Valle del Cauca.

Se recuerda que toda persona capturada se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

Lea también: Capturan en Caucasia a un hombre que incumplió una medida de protección

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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