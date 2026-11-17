Foto: Captura de video

Resumen: La Policía capturó en La Campiña a alias Chema, quien presuntamente se ocultaba como maestro de obra. También reportó la captura de alias La Murga y un balance de 28 detenidos en Bogotá.

Capturan en Bogotá a alias Chema, presunto integrante del Clan del Golfo que se ocultaba como obrero

Alias Chema, también conocido como Morro, fue capturado en el barrio La Campiña de Bogotá mediante una orden judicial, según informó la Policía Metropolitana. El hombre sería integrante del Clan del Golfo y, de acuerdo con las autoridades, se ocultaba haciéndose pasar por maestro de obra.

La captura se produjo en el marco del Plan Cazador y fue incluida en el balance semanal de operaciones contra estructuras delincuenciales en la capital. La Policía señaló que el detenido realizaría labores de inteligencia criminal y tendría injerencia en los departamentos de Sucre y Córdoba.

Según el reporte oficial, alias Chema registra ocho anotaciones judiciales relacionadas con tráfico de estupefacientes, hurto calificado y amenazas. Las autoridades lo presentaron como uno de los resultados destacados de una semana de procedimientos en diferentes sectores de la ciudad, junto con la captura de una mujer conocida como La Murga.

Alias Chema se ocultaría como maestro de obra

La información divulgada por la Policía explica que el hombre habría adoptado la apariencia de un trabajador de construcción para evitar ser ubicado. Su detención se realizó en La Campiña, mientras que las actividades que le atribuyen las autoridades tendrían alcance en Sucre y Córdoba. El reporte diferencia así el lugar en el que fue localizado de las zonas donde presuntamente operaba.

La Policía Metropolitana de Bogotá difundió imágenes del procedimiento y señaló que Chema estaría vinculado con el Clan del Golfo. Las afirmaciones sobre su pertenencia a esa organización y sobre sus labores de inteligencia corresponden a la información entregada por la institución tras la captura por orden judicial.

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También capturaron a alias La Murga en Bosa

Otro de los casos destacados en el balance corresponde a la captura de cuatro personas en los límites de Bosa y Soacha. Ese procedimiento fue adelantado mediante un trabajo coordinado entre las autoridades de ambos territorios y permitió detener a alias La Murga, señalada como presunta cabecilla de un grupo delincuencial.

La Policía informó que la mujer ya había sido capturada en 2023 y que estaría relacionada con una investigación por homicidio, tortura y desaparición forzada. La estructura a la que presuntamente pertenece habría utilizado una vivienda conocida como la Casa del Terror para cometer homicidios selectivos contra expendedores por el no pago de estupefacientes.

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De acuerdo con las autoridades, los inmuebles intervenidos también serían empleados para almacenar y dosificar drogas. Este resultado fue presentado dentro del mismo balance semanal que la captura de Chema, aunque se trata de procedimientos y señalamientos diferentes.

El balance semanal de la Policía en Bogotá

En total, las autoridades reportaron la captura de 28 personas durante la última semana, en operaciones y actividades de vigilancia relacionadas con delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. El balance incluye 36 diligencias de registro y allanamiento en ocho localidades de la capital.

Las intervenciones se desarrollaron en Antonio Nariño, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Los Mártires, Suba, Bosa y Kennedy. Según la Policía, dejaron la incautación de 20 armas de fuego, más de 36 kilogramos de estupefacientes, 66 celulares, dos computadores, munición y una granada.

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El reporte también da cuenta de cuatro motocicletas hurtadas recuperadas en Rafael Uribe Uribe, avaluadas aproximadamente en 70 millones de pesos. Por ese caso fueron capturados dos hombres por el presunto delito de receptación. Las capturas de Chema y La Murga fueron presentadas por la Policía como parte de ese conjunto de resultados contra distintas modalidades delictivas en Bogotá.