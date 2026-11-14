Las longitudinales: deuda vial de Medellín

Resumen: Luis Horacio Gallón propone sacar del archivo los estudios de las vías longitudinales y articularlas en una red metropolitana de movilidad.

Medellín lleva décadas hablando de las vías circunvalares Oriental y Occidental. Se han trazado, estudiado, incorporado a los instrumentos de planificación y anunciado en diferentes administraciones, pero siguen siendo una deuda pendiente con la ciudad y con el Valle de Aburrá.

Con la ampliación de las zonas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá, el aumento de la población y el aumento de los vehículos ya debemos sacar de los archivos los estudios y diseños de las vías que no se han construido y complementar las longitudinales.

El problema no es solamente la congestión. Es un asunto de planificación territorial. Medellín ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en los corredores que conectan el oriente con el occidente, mientras necesita fortalecer alternativas que permitan desplazamientos longitudinales, de norte a sur, sin depender exclusivamente del corredor del río y de las vías existentes.

Las longitudinales Oriental y Occidental permitirían distribuir mejor los flujos vehiculares, conectar sectores que hoy tienen pocas alternativas de circulación y ofrecer nuevas posibilidades de integración con municipios como Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, La Estrella y Sabaneta. No se trata simplemente de construir más vías, sino de configurar una red que funcione como un verdadero sistema metropolitano.

Desde el punto de vista de la ingeniería, hoy existen alternativas que deben estudiarse con rigor: túneles, viaductos, deprimidos y soluciones que permitan superar las dificultades topográficas del Valle de Aburrá, reduciendo las afectaciones sobre los barrios y el entorno ambiental. Naturalmente, cada tramo requiere estudios actualizados de movilidad, diseños, evaluación ambiental, gestión predial y una estructura financiera viable.

Pero aquí aparece una discusión política fundamental: ¿quién está pensando la movilidad de Medellín más allá de los límites de su administración y de su jurisdicción?

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La movilidad no termina en una frontera municipal. Los habitantes de Bello, Copacabana, Envigado, Medellín, Sabaneta, Itagüí y La Estrella hacen parte de una misma dinámica económica y social. Por eso, las soluciones tampoco pueden depender exclusivamente de una alcaldía. Necesitamos una alianza efectiva entre Medellín, los municipios del área metropolitana, la Gobernación de Antioquia y la Nación.

Como he venido planteando, Antioquia debe asumir un papel activo en la gestión y financiación de estas grandes obras. La infraestructura metropolitana no puede ser una responsabilidad que cada municipio enfrente por separado.

También debemos entender que las vías tienen que articularse con el transporte público, las ciclorruta y los espacios peatonales. Construir infraestructura sin una visión multimodal sería resolver una parte del problema y dejar intactas otras necesidades.

Medellín no necesita seguir acumulando estudios y promesas. Necesita decisiones, proyectos técnicamente estructurados, recursos y coordinación institucional.

Las longitudinales Oriental y Occidental no son una discusión nueva. Lo que sí debe ser nuevo es la decisión de convertirlas en realidad.

La movilidad del Valle de Aburrá necesita menos improvisación y más visión de región.