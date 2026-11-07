Resumen: Las cámaras de seguridad y la rápida reacción de la Policía permitieron capturar a un hombre que robó licor y cigarrillos en tienda de Usaquén.

«Captura en Usaquén: las cámaras lo delataron cuando robaba licor y cigarrillos en una tienda»

Un hombre de 37 años fue capturado en flagrancia la noche de este viernes, luego de que presuntamente robara a mano armada una tienda en el barrio Lijacá, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La rápida reacción de la Policía y el seguimiento de las cámaras de seguridad del sector fueron claves para que el señalado responsable no alcanzara a escapar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, todo ocurrió hacia las 7:40 de la noche en la carrera 9 con calle 192. En ese momento, la central de radio alertó a los uniformados del CAI Verbenal sobre un hurto que se estaba cometiendo dentro de un establecimiento comercial de la zona, por lo que los policías llegaron de inmediato al lugar.

Cuando los uniformados llegaron al establecimiento, interceptaron al sospechoso y descubrieron que cargaba una maleta en la que llevaba botellas de licor, cigarrillos, bebidas energizantes y dinero en efectivo. Tras la revisión, las autoridades valoraron la mercancía hurtada en aproximadamente $3.600.000.

Pero eso no fue todo. Durante el procedimiento, los policías también le encontraron un revólver calibre 9 milímetros que tenía cinco cartuchos. Según la investigación, esa habría sido el arma con la que el hombre intimidó a la empleada del establecimiento para cometer el robo. La mujer reconoció en el lugar al capturado como el responsable del atraco.

Por lo anterior, el hombre fue trasladado a la URI de Paloquemao y quedó a disposición de las autoridades judiciales, donde deberá responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Al ser capturado en flagrancia, su proceso judicial avanzará de manera inmediata y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, que definirá su situación jurídica.

El barrio Lijacá, donde ocurrió el robo, es un sector residencial y comercial ubicado en el norte de la capital, cerca de Verbenal, por donde circulan a diario cientos de personas. Por eso, las autoridades mantienen operativos permanentes y monitoreo constante con las cámaras para prevenir hurtos a establecimientos y atracos a transeúntes, dos de los delitos que más preocupan a los habitantes de esa parte de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del capturado.

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Más de 150 cámaras vigilan los sectores de Usaquén

Este caso volvió a mostrar la importancia de las cámaras de seguridad en la lucha contra la delincuencia en Bogotá. En la localidad de Usaquén, las autoridades cuentan con el apoyo de más de 150 cámaras interconectadas, una herramienta que permite monitorear diferentes sectores, apoyar el trabajo de los uniformados en la calle y facilitar la atención oportuna de las situaciones que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Según las autoridades, estos dispositivos no solo permiten reaccionar más rápido cuando se presenta un delito, sino que también sirven para seguir los movimientos de los presuntos responsables y reunir elementos que después resultan útiles dentro de los procesos judiciales. En este caso, el seguimiento de las cámaras y la alerta reportada a la central de radio fueron determinantes para que los uniformados del CAI Verbenal llegaran a tiempo.

La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que continuará trabajando de manera articulada con la Policía Nacional para fortalecer la vigilancia en la ciudad, atender las alertas que reportan los ciudadanos y actuar contra quienes cometen delitos en Bogotá.

Las autoridades también recordaron a los ciudadanos la importancia de reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso o delito que se presente en sus sectores, pues una alerta oportuna, como la de este caso, puede marcar la diferencia para capturar a los responsables y recuperar lo hurtado.

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