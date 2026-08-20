Resumen: Edilson Castro Castellanos fue víctima de un ataque sicarial sobre las 8:30 de la noche mientras se movilizaba en un vehículo clásico

Ataque sicarial al norte de Bogotá: asesinan a exconcejal y esmeraldero boyacense en la localidad de Usaquén

Minuto30.com .- Edilson Castro Castellanos fue víctima de un ataque sicarial sobre las 8:30 de la noche mientras se movilizaba en un vehículo clásico. La Policía Metropolitana ya se encuentra al frente de las investigaciones.

En un nuevo hecho de violencia que altera el orden público en la capital del país, las autoridades confirmaron el homicidio bajo la modalidad de sicariato de un reconocido expolítico y empresario del sector esmeraldero.

El crimen se registró sobre las 8:30 de la noche en las calles de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima transitaba por el sector a bordo de un vehículo particular —un automóvil Mercedes Benz clásico, modelo 87— cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra de manera fulminante.

¿Quién era la víctima?

El hombre asesinado fue identificado como Edilson Castro Castellanos, oriundo del municipio de Maripí, ubicado en el occidente del departamento de Boyacá, región históricamente vinculada a la explotación esmeraldera.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Castro Castellanos contaba con un reconocido pasado en la política local de su región natal, donde logró ser elegido y se desempeñó como concejal del municipio de Maripí durante al menos dos periodos.

Tras su paso por la política, las investigaciones preliminares señalan que la víctima se había radicado en Bogotá, donde actualmente se dedicaba a administrar negocios relacionados con la comercialización y venta de gemas preciosas.

A esta hora, unidades de criminalística adelantan la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias, así como la revisión de las cámaras de seguridad del sector de Usaquén, para lograr identificar la ruta de escape de los sicarios y establecer si el crimen está relacionado con su actividad económica como esmeraldero.