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Resumen: Dos hombres fueron capturados tras presuntamente robar una camioneta mediante atraco en Puente Aranda. Gracias a un 'plan candado', la Policía los interceptó en la localidad de San Cristóbal, recuperó el vehículo e incautó un arma traumática. Además, se estableció que uno de los detenidos portaba un brazalete electrónico del INPEC por un proceso relacionado con el delito de hurto.

¡Con brazalete del INPEC! Capturan a dos hombres tras atraco de una camioneta en Bogotá

La rápida reacción de la Policía de Bogotá permitió la captura de dos hombres señalados de participar en el robo de una camioneta en la localidad de Puente Aranda. Los sospechosos fueron interceptados cuando intentaban escapar en el mismo vehículo que, minutos antes, había sido hurtado mediante atraco.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, una vez se conoció el caso se activó un ‘plan candado’, estrategia con la que se coordinó el cierre de posibles rutas de escape y la búsqueda del automotor.

Gracias a este operativo, los uniformados lograron ubicar la camioneta en el sector de Sosiego, en la localidad de San Cristóbal, donde fue interceptada y se efectuó la captura en flagrancia de los dos ocupantes.

Recuperaron el vehículo e incautaron un arma

Durante el procedimiento policial, las autoridades recuperaron la camioneta robada y realizaron el registro de los capturados.

En la diligencia también fue incautada un arma traumática que tenía cuatro cartuchos, elemento que quedó a disposición de las autoridades como parte del material probatorio dentro de la investigación.

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Al verificar la identidad de los detenidos, los uniformados establecieron que uno de ellos portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el cual le había sido impuesto dentro de un proceso judicial relacionado con el delito de hurto.

Vuelve y juega. Fueron capturados dos hombres que huían en una camioneta robada. Uno de ellos llevaba un brazalete electrónico del INPEC por otro proceso de hurto.@PoliciaBogota les cerró las vías de escape e interceptó la camioneta. Se recuperó el vehículo y se les incautó un… pic.twitter.com/x9MsjBouif Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 18, 2026

Este hallazgo fue incorporado al procedimiento adelantado por las autoridades, que continúan recopilando los elementos necesarios para el proceso judicial.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Finalizadas las diligencias en el lugar de los hechos, los dos hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Deberán responder por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

La Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información suministrada por la comunidad es fundamental para facilitar las investigaciones, lograr la captura de los responsables de distintos delitos y fortalecer las acciones contra la criminalidad en la ciudad.