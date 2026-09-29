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Resumen: La Policía capturó a tres presuntos apartamenteros tras el hurto a una vivienda en el barrio Simón Bolívar, en Barrios Unidos. Durante el procedimiento fueron recuperados un computador portátil y dos celulares, además de incautar un arma cortopunzante. Uno de los capturados tenía brazalete del INPEC y una condena de siete años por hurto agravado y calificado, mientras otro registraba antecedentes por porte ilegal de armas, hurto y lesiones personales agravadas.

¡Uno tenía brazalete del INPEC! Capturan a tres presuntos apartamenteros tras hurto en Barrios Unidos

Tres hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía en el barrio Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos, Bogotá, luego de que presuntamente participaran en el hurto de una vivienda.

El procedimiento se produjo después de que los propietarios regresaran al inmueble y encontraran los accesos violentados. Al revisar la residencia, se percataron de que varias de sus pertenencias habían sido sustraídas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, durante el hecho también habría sido intimidado con un arma cortopunzante un menor de edad que se encontraba dentro de la vivienda.

Las cámaras permitieron seguirles el rastro

Tras conocer lo ocurrido, los afectados facilitaron a la Policía las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector. El análisis de las imágenes permitió identificar coincidencias entre la vestimenta de los sospechosos y la que aparecía en los registros.

En los videos, según la Policía, se observa a dos de los presuntos involucrados ingresando a la vivienda y posteriormente saliendo del lugar para escapar en un vehículo.

Con esta información, los uniformados lograron ubicar e interceptar el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos y efectuar las capturas.

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Recuperaron objetos y hallaron un arma cortopunzante

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Durante la inspección realizada en medio del procedimiento, las autoridades recuperaron un computador portátil y dos celulares que, según la información entregada, estarían relacionados con el hurto.

Además, fue incautada un arma cortopunzante y el vehículo particular en el que se movilizaban los capturados quedó inmovilizado.

Uno de los capturados tenía brazalete electrónico

Entre los detalles entregados por las autoridades se encuentra la situación judicial de dos de los detenidos.

Uno de ellos portaba un brazalete electrónico del INPEC y tenía una condena de siete años de prisión por el delito de hurto agravado y calificado.

Otro de los capturados registraba antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas agravadas.

Las tres personas quedaron capturadas luego del procedimiento realizado en Barrios Unidos y deberán responder ante las autoridades por su presunta participación en los hechos investigados.

La Secretaría de Seguridad recordó a la ciudadanía la importancia de reportar de manera oportuna cualquier situación delictiva a la Línea 123, con el propósito de facilitar la reacción de las autoridades.