Resumen: El trágico siniestro ocurrió el pasado sábado durante el viaje de regreso de una delegación que participaba en actividades deportivas en Uramita. Habitantes denuncian hermetismo por parte de la Alcaldía y exigen claridad sobre la organización del evento.

Tragedia tras evento deportivo: muere un menor en accidente y la comunidad de Dabeiba exige respuestas a las autoridades

Minuto30.com .- Un profundo dolor y una creciente indignación embargan a los habitantes del municipio de Dabeiba, en el occidente antioqueño, tras un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un menor de edad.

La comunidad ha emitido un enérgico llamado de atención ante lo que califican como un silencio administrativo frente a un siniestro que enlutó a una familia de la región.

Un viaje de regreso fatal

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los hechos se registraron el pasado sábado 12 de septiembre. Una importante comitiva de Dabeiba se había desplazado hasta el corregimiento El Pital, jurisdicción del vecino municipio de Uramita, para participar en una jornada deportiva.

Lo que prometía ser un espacio de integración y sano esparcimiento terminó de la peor manera. Durante el trayecto de regreso hacia Dabeiba, se registró un grave accidente a la altura del sector conocido como el ‘primer puente’, siniestro en el cual lamentablemente perdió la vida el menor de edad.

El reclamo por el silencio oficial

A pesar de la gravedad de la situación, los habitantes denuncian que, hasta el momento, no se ha emitido ningún pronunciamiento público ni se ha brindado información clara a la comunidad por parte de la administración municipal sobre las circunstancias que rodearon la tragedia.

A través de un comunicado difundido en la región, líderes y ciudadanos sentaron su voz de protesta: «Este es un llamado respetuoso, pero firme. En Dabeiba se han presentado numerosos accidentes, y no podemos continuar normalizando estos hechos ni guardando silencio ante ellos. La comunidad tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién organizó la actividad, quiénes participaron y qué medidas de seguridad se implementaron», señala el documento.

Piden intervención de los entes de control

Ante el hermetismo, la comunidad escaló su petición y solicitó la intervención inmediata de Entes de Control, Entes estatales y hasta de entes viales. El objetivo es que se inicien las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades a las que haya lugar, tanto en la organización del desplazamiento como en el accidente mismo.

«Hoy, una familia enfrenta el dolor de perder a un menor. La vida y la seguridad de nuestros niños y jóvenes no pueden tomarse a la ligera. Dabeiba necesita respuestas, transparencia y acciones concretas», concluye el vehemente llamado de la ciudadanía, que exige poner fin a la normalización de la accidentalidad en las vías del municipio.