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Resumen: Una mujer sorda de 31 años fue agredida en su vivienda en el barrio Manzanillo de la vereda Juan Brand, en Remedios. Su familia señala como presunto responsable a su expareja, con quien había terminado la relación dos semanas antes. La víctima recibió atención hospitalaria y las autoridades confirmaron la recepción de la denuncia y la búsqueda del señalado agresor.

Una mujer sorda de 31 años fue agredida dentro de su vivienda en Remedios, Antioquia, y su familia señala como presunto responsable a su expareja sentimental. El caso ocurrió en el barrio Manzanillo, en la vereda Juan Brand, donde la intervención de vecinas permitió resguardar a la víctima, según el relato entregado por sus familiares.

La mujer tuvo que recibir atención en el hospital local por las lesiones que sufrió durante el ataque. La Policía confirmó la recepción de la denuncia y las autoridades adelantan diligencias para localizar al señalado agresor y avanzar en el proceso correspondiente por lo ocurrido en este municipio del Nordeste antioqueño.

La denuncia de la familia por la agresión en Remedios

De acuerdo con el testimonio de la madre, recogido por Noticias Telemedellín, los hechos se presentaron en la mañana del domingo 15 de noviembre. La mujer se encontraba en su vivienda cuando habría sido sorprendida por el hombre con quien había terminado su relación aproximadamente dos semanas antes.

La familiar sostuvo que el señalado agresor ingresó por la fuerza al inmueble y causó daños en los accesos para poder entrar. Su denuncia describe afectaciones en la puerta, la ventana y una reja de la casa. Fue en ese lugar donde, según la versión de la familia, ocurrió la agresión contra la mujer.

La víctima fue identificada como Angie Zulay Londoño Botero. Tiene discapacidad auditiva y cognitiva, según la información que sus familiares entregaron sobre el caso. Su madre dio a conocer lo sucedido y relató las circunstancias en las que su hija tuvo que ser trasladada para recibir atención médica.

La mujer recibió atención en el hospital

Tras el ataque, Angie fue llevada al hospital de Remedios. Según el reporte conocido, recibió ocho puntos de sutura por una lesión en la cabeza y quedó bajo observación médica. La familia indicó que su estado era estable, aunque permanecía afectada por lo sucedido y requería seguimiento de los profesionales de salud.

La información divulgada sobre su atención también señalaba que estaba a la espera de una radiografía para descartar otras lesiones. Ese era el balance médico conocido al hacerse pública la denuncia. La prioridad inmediata después de la agresión fue su traslado al centro asistencial y la valoración de las heridas.

En el relato de la familia también aparece la participación de varias vecinas del sector. Ellas intervinieron durante el incidente para resguardar a la mujer y evitar que continuara expuesta al ataque. Su actuación hizo parte de la respuesta de la comunidad en los momentos en que ocurrieron los hechos dentro de la vivienda.

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La madre reportó antecedentes de maltrato

La madre aseguró que la relación sentimental había comenzado a finales de 2025 y que durante ese tiempo se habían presentado otros episodios de agresión. Según su testimonio, la separación se había producido unos 14 días antes de lo ocurrido en Manzanillo. Estos antecedentes forman parte de la denuncia de la familia.

La familiar explicó que ya conocía situaciones previas de violencia, pero que no esperaba una agresión de esta magnitud contra su hija. Su relato es uno de los elementos con los que se dio a conocer el caso, junto con la atención hospitalaria que requirió la mujer después de ser atacada en su propia casa.

Las autoridades buscan al presunto responsable

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y de los organismos encargados de la ruta de atención frente a la violencia de género en Remedios. La institución confirmó que recibió la denuncia y que se adelantan las actuaciones para ubicar al hombre señalado por los familiares de la víctima.

La investigación deberá establecer las circunstancias de la agresión y las responsabilidades correspondientes. Por ahora, el señalamiento contra la expareja proviene del testimonio de la familia, mientras las autoridades desarrollan las diligencias del caso. La denuncia mantiene el foco en la atención de Angie y en la búsqueda del presunto responsable.

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