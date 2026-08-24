Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Más de 5.400 mujeres en Medellín recibieron atención institucional durante los primeros seis meses de 2026.

Violencia de género: Más de 5 mil mujeres acudieron a las rutas de atención de Medellín en 2026

La Alcaldía de Medellín reportó que 5.436 mujeres fueron atendidas por los mecanismos especializados del Distrito durante los primeros seis meses de 2026, con un promedio de 30 casos gestionados diariamente.

De este grupo, 1.357 mujeres activaron rutas de atención y protección ante situaciones de vulnerabilidad.

El balance fue presentado durante la tercera sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres de 2026, encuentro en el que participaron más de 50 entidades del orden local y nacional.

El espacio tuvo como propósito fortalecer la coordinación institucional frente a hechos relacionados con violencia de género y garantizar respuestas desde los sectores de justicia, salud y acompañamiento social.

Entre los mecanismos disponibles, la Línea 123 Agencia Mujer concentró la mayor cantidad de atenciones, con 4.146 ciudadanas asistidas durante el periodo. A esto se suman 1.295 personas que recibieron acompañamiento psicológico y 1.296 que accedieron a orientación jurídica.

Lea también: EPM alerta por bajo nivel de agua y pide ahorrar ante posible afectación del servicio

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, la alcaldía reportó 190 asistencias técnicas de defensa y 96 mujeres que recibieron protección integral debido a condiciones consideradas de alto riesgo.

Las cifras también muestran el comportamiento acumulado de los programas de la Secretaría de las Mujeres. Entre 2024 y junio de 2026, 25.064 mujeres han recibido atención, mientras que 7.541 han activado rutas de protección.

La alcaldía de Medellín mantiene cuatro mecanismos principales para atender estos casos: la Línea 123 Agencia Mujer, la atención psicojurídica, la defensa técnica y la protección integral. Las autoridades señalaron que continuarán fortaleciendo estas herramientas para atender situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y los derechos de las mujeres.

Más noticias de Medellín