Resumen: Bogotá registró 1.996 casos de violencia de pareja durante el primer trimestre de 2026, mientras que más de 75.000 mujeres requirieron atención por situaciones de violencia entre enero y abril. Las cifras han generado preocupación por la persistencia de las agresiones basadas en género y el aumento de casos en varias localidades de la capital.

¡Cifras que estremecen! Más de 75.000 mujeres han buscado ayuda por violencia en Bogotá durante 2026

Bogotá enfrenta un panorama crítico por el aumento de la violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito de la pareja, según cifras recientes de Medicina Legal y entidades distritales con corte al primer trimestre de 2026.

De acuerdo con los registros oficiales, en ese periodo se reportaron 1.996 casos de violencia de pareja en la capital. El informe advierte que las mujeres son las principales víctimas de este tipo de agresiones, al concentrar el 81% de los hechos registrados.

Además, Bogotá reúne el 36% de los casos reportados a nivel nacional durante el mismo periodo, una situación que ha generado preocupación por la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección.

Atenciones y concentración territorial

Datos de la Secretaría Distrital de la Mujer muestran la dimensión de la problemática. Entre enero y abril de 2026 se realizaron 119.213 atenciones a mujeres, de las cuales 75.464 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia, equivalente al 63% de los servicios prestados.

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Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá aparecen como las localidades con mayor número de atenciones, concentrando una parte importante de los reportes registrados en la ciudad.

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A esto se suma el balance de la Policía Metropolitana de Bogotá, que reporta cinco feminicidios y 29 homicidios de mujeres en lo corrido de 2026, cifras que mantienen encendidas las alertas sobre las violencias basadas en género.

Llamado a fortalecer la respuesta institucional

Las estadísticas también indican que la población más afectada corresponde a personas entre los 29 y los 59 años de edad.

Frente a este panorama, desde el Concejo de Bogotá se ha insistido en la necesidad de reforzar las acciones institucionales. La concejal María Clara Name Ramírez advirtió que los indicadores reflejan una problemática que requiere respuestas más contundentes por parte de las autoridades.

La cabildante señaló que es necesario fortalecer las rutas de atención, garantizar medidas de protección eficaces para las víctimas y focalizar esfuerzos en las localidades con mayores niveles de afectación.

Las cifras evidencian que la violencia contra las mujeres sigue representando uno de los principales desafíos para la ciudad, tanto en materia de seguridad como de salud pública y garantía de derechos, lo que mantiene vigente el llamado a consolidar mecanismos de prevención y atención más efectivos.