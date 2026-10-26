¡Frustran atentado! Ejército destruyó tres explosivos en la vía Ocaña-Cúcuta y habilitó el paso

Resumen: El Ejército destruyó tres artefactos explosivos en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 70, sobre la vía Ocaña-Cúcuta. La operación estuvo a cargo del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 Francisco de Paula Santander, de la Trigésima Brigada. El paso vehicular quedó habilitado y las tropas mantienen presencia para proteger a las comunidades y garantizar la movilidad. El reporte no identificó por su nombre al grupo responsable.

El Ejército destruyó de manera controlada tres artefactos explosivos en la vía Ocaña-Cúcuta, en Norte de Santander, y confirmó que el paso vehicular volvió a quedar habilitado. La intervención permitió retirar una amenaza sobre este corredor, mientras las tropas mantienen presencia en el sector para proteger a las comunidades y acompañar la movilidad.

El procedimiento fue informado por la Segunda División del Ejército durante la noche del domingo 25 de octubre. La operación estuvo a cargo de soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 Francisco de Paula Santander, unidad de la Trigésima Brigada, que aseguraron el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 70.

Tres explosivos fueron destruidos en la vía Ocaña-Cúcuta

De acuerdo con la institución, los dispositivos habían sido instalados por integrantes de un grupo armado al margen de la ley, con la intención de atentar contra la seguridad de la población. Los uniformados realizaron la destrucción controlada de los tres elementos después de asegurar el punto en el que se encontraban.

El reporte militar no identifica por su nombre a la estructura responsable. Por esa razón, la información confirmada sobre esta operación se concentra en la ubicación, la cantidad de artefactos neutralizados y la recuperación del tránsito. La institución no comunicó detalles adicionales sobre los responsables de dejar estos elementos en la carretera.

Las imágenes difundidas por el Ejército muestran a un uniformado durante la intervención en la carretera y otros momentos del procedimiento. El registro acompaña el balance de la operación, pero no detalla la composición de las cargas, su potencia ni el mecanismo previsto para accionarlas.

El paso está habilitado y las tropas siguen en el sector

La reapertura fue confirmada por el Ejército, que señaló que sus hombres continúan en el lugar para proteger a los habitantes y garantizar la libre movilidad. Esto significa que la intervención no terminó únicamente con la destrucción de los dispositivos: también se mantiene presencia militar sobre el corredor.

La información sobre el restablecimiento del paso resulta importante para quienes tenían previsto movilizarse entre Ocaña y Cúcuta. Sin embargo, los conductores deben atender las instrucciones que encuentren en el trayecto y consultar las novedades de tránsito antes de iniciar su desplazamiento, pues el estado de una carretera puede cambiar después de un reporte.

Ante la aparición de objetos sospechosos, la medida de prevención es no acercarse, no intentar moverlos y dar aviso a las autoridades. La verificación y la intervención deben quedar en manos de personal especializado; una fotografía o una revisión a simple vista no reemplazan esa labor.

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Otros hechos de seguridad en los corredores del país

La instalación de explosivos en carreteras expone a quienes transitan por ellas a un peligro que exige atender primero la seguridad del sector. La recuperación del paso depende de esa verificación y no de que los viajeros intenten retirar los elementos por su cuenta o crucen junto a ellos.

En otro episodio, registrado en un corredor diferente, el Ejército reportó este mes la destrucción de un artefacto explosivo en El Siete, sobre la vía Medellín-Quibdó. Ese caso fue atendido por tropas de la Décima Quinta Brigada y no corresponde a la operación realizada en Norte de Santander.

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En el caso de Ocaña-Cúcuta, el balance comunicado por la Segunda División es concreto: tres dispositivos destruidos, tránsito habilitado y permanencia de las tropas en el sector. No se precisaron en ese reporte capturas relacionadas con la instalación de las cargas ni el tiempo exacto durante el cual estuvo afectada la movilidad.

Foto: Ejército Nacional.