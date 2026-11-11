Corte Suprema abre indagación previa contra Sandra Ramírez y ‘Calarcá’ por el magnicidio de Miguel Uribe

Foto sacada de archivo.

Resumen: La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra la exsenadora Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, alias 'Marcos Calarcá', por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La decisión, de la magistrada Patricia Hernández, sigue a una compulsa de copias de la Fiscalía y al pedido de la JEP sobre posibles nexos de Ramírez con el crimen. La excongresista de Comunes tendrá audiencia ante la JEP este jueves 12 de noviembre. Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 en Fontibón, Bogotá, y murió el 11 de agosto de ese año.

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez y contra Luis Alberto Albán, más conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, dentro de las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá. La decisión fue confirmada por el alto tribunal este 11 de noviembre.

La apertura de la indagación fue adoptada por la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, después de que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias al alto tribunal por los presuntos elementos que relacionarían a los dos exintegrantes de las antiguas Farc con el crimen que conmocionó al país en 2025.

Vale aclarar que una indagación previa no es una imputación de cargos ni una condena. Es la etapa inicial en la que la Corte Suprema revisa si existen suficientes elementos para abrir una investigación formal. Por haber sido congresistas, Ramírez y Albán son competencia de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.

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El pedido que la JEP le había hecho a la Corte

La apertura de esta indagación se conoce poco después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitara oficialmente a la Corte Suprema información para establecer si Sandra Ramírez aparece relacionada con la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Mediante un auto del pasado 3 de noviembre, la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, le pidió a la Sala Especial de Instrucción precisar si la exsenadora está comprendida en la actuación que llegó a ese despacho por la compulsa de copias de la Fiscalía.

La Jurisdicción también pidió conocer si existen investigaciones, actuaciones judiciales o elementos de información que relacionen a Ramírez con el crimen y, en caso de que los haya, que se le informe el estado de las diligencias y se le remitan las piezas procesales correspondientes, respetando la reserva legal. La solicitud se hace en el marco del seguimiento de condicionalidad de la excongresista, quien debe aportar verdad y cumplir compromisos para conservar los beneficios del acuerdo de paz.

Precisamente, Sandra Ramírez tiene una cita clave con la justicia este jueves 12 de noviembre: deberá asistir, de manera virtual y a partir de las 2:00 de la tarde, a una nueva audiencia de versión libre ante la JEP dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado. La primera sesión de esa diligencia se realizó el pasado 4 de noviembre y en ella se abordaron señalamientos sobre las responsabilidades que habría tenido durante su permanencia en las antiguas Farc.

¿Quiénes son Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’?

Sandra Ramírez fue integrante de las antiguas Farc y de su delegación de paz, y llegó al Senado de la República en 2018 como parte de las curules que recibió el partido surgido del acuerdo con el Gobierno, hoy llamado Comunes. Allí permaneció hasta 2026.

Luis Alberto Albán, alias ‘Marcos Calarcá’, es uno de los históricos de la exguerrilla: fue vocero de las Farc en México entre 1993 y 2002 y uno de los negociadores plenipotenciarios en los diálogos que terminaron en la firma del Acuerdo de Paz. Después fue representante a la Cámara por el Valle del Cauca entre 2018 y 2026, también por el partido Comunes.

Hasta el momento, la Corte Suprema no ha dado a conocer el contenido de las copias que la Fiscalía le compulsó, por lo que se desconocen los elementos específicos que, en principio, vincularían a Ramírez y a ‘Marcos Calarcá’ con el presunto entramado detrás del magnicidio. La reserva legal del proceso se mantiene.

El magnicidio que conmocionó a Colombia

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, fue atacado a bala la tarde del 7 de junio de 2025 mientras adelantaba un acto político en el parque El Golfito, en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. El congresista recibió varios impactos de bala y luchó por su vida durante más de dos meses, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025.

La investigación por el crimen ha avanzado con capturas, preacuerdos y condenas. Entre los ya sentenciados están alias ‘El Viejo’, condenado a más de 22 años de cárcel, y alias ‘El Veneco’, a 21 años. Además, alias ‘Chipi’, señalado como el presunto coordinador del atentado, fue enviado a juicio, mientras que Interpol emitió circular roja contra cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados de estar detrás del asesinato.

La familia de Uribe Turbay ha insistido en que, pese a los resultados, aún falta conocer a los autores intelectuales del magnicidio, es decir, quiénes ordenaron y financiaron el ataque contra el senador.

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Con la apertura de esta indagación previa, el caso entra en una nueva etapa judicial que pone bajo la lupa de la Corte Suprema a dos excongresistas del partido Comunes, mientras el país sigue esperando respuestas sobre quiénes planearon el crimen del precandidato presidencial.