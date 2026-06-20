Enfrentamientos entre grupos ilegales generan desplazamiento de familias en Tarazá, Antioquia

Resumen: En Tarazá, Antioquia, 20 personas fueron desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados en el Bajo Cauca. La situación humanitaria preocupa a las autoridades.

La creciente disputa entre grupos armados ilegales en el Bajo Cauca antioqueño continúa generando una grave crisis humanitaria en zonas rurales de la región, donde comunidades enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.

El caso más reciente se registró en el municipio de Tarazá, donde 20 personas llegaron al casco urbano tras desplazarse desde veredas como Doradas Altas y Tahamí, luego de intensos enfrentamientos registrados en la zona rural.

El alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Ariza, advirtió que la situación humanitaria se ha deteriorado por la presencia y confrontación de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y estructuras disidentes, que disputan el control territorial en esta subregión del departamento de Antioquia.

Según el mandatario, la población civil ha quedado en medio del conflicto, enfrentando incluso el riesgo de nuevas modalidades de ataque como el uso de drones cargados con explosivos, los cuales ya habrían dejado una persona herida en hechos registrados en otro municipio de la región.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre casos de confinamiento de campesinos en algunas veredas, lo que agrava la emergencia humanitaria en el Bajo Cauca.

La situación en Tarazá se suma al desplazamiento de más de 350 personas en municipios como Zaragoza y El Bagre, lo que evidencia el impacto regional de la confrontación armada y la presión sobre las comunidades rurales.

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