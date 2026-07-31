Resumen: Siete personas han muerto en menos de tres días por explosivos en Tarazá, Antioquia, en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales.

¡La guerra no da tregua! Ya son siete muertos por explosivos en menos de tres días en Tarazá

La situación de orden público en Tarazá, Antioquia, continúa deteriorándose. En menos de tres días, siete personas han muerto en hechos relacionados con artefactos explosivos, en medio de la confrontación que sostienen grupos armados ilegales que tienen presencia en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

El caso más reciente se registró en la vereda Bejuquillo, donde organismos de socorro trasladaron hasta la morgue municipal el cuerpo de un hombre que presentaba graves lesiones ocasionadas por una explosión.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la víctima sufrió amputaciones en las extremidades superiores e inferiores, además de lesiones en el pecho. Por ahora, se investiga si el artefacto fue activado durante un ataque o si la explosión ocurrió mientras era manipulado.

Según el reporte oficial, en este sector delinquen integrantes de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo, así como miembros del ELN y de las disidencias del frente 36, organizaciones que mantienen una fuerte disputa por el control del territorio.

Este nuevo hecho se suma a otros casos registrados durante los últimos días. El pasado miércoles, otro hombre murió tras manipular un artefacto explosivo en el barrio Buenos Aires del corregimiento El Doce.

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Posteriormente, el pasado jueves, las autoridades confirmaron el hallazgo de cinco personas sin vida en la vereda El Piñal, quienes también habrían fallecido por la detonación de explosivos.

Con estos hechos, ya son siete las víctimas mortales registradas en Tarazá en menos de 72 horas, una situación que mantiene en alerta a las autoridades por el recrudecimiento de la violencia en la zona rural del municipio.

Los organismos de seguridad continúan adelantando labores de verificación e investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y determinar la responsabilidad de los grupos armados que operan en este territorio.

Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia en la zona e hicieron un llamado a la comunidad para evitar acercarse a lugares donde puedan existir artefactos explosivos y reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales, con el fin de prevenir nuevas tragedias.

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