Revelan llamada al 911 por video de dos estudiantes en llamas en fraternidad de Ohio

Resumen: Resumen: CNN en Español publicó el audio de la llamada al 911 con la que una estudiante alertó sobre un video de dos jóvenes en llamas en una reunión de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, en Ohio. Los dos estudiantes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. La Universidad Estatal de Ohio suspendió provisionalmente a la fraternidad mientras la Policía investiga una posible novatada.

Minuto30.com .- CNN en Español dio a conocer este miércoles 11 de noviembre el audio de la llamada al 911 con la que una estudiante alertó a las autoridades sobre un video que muestra a dos jóvenes con la ropa en llamas durante una reunión vinculada a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. El caso, que se investiga como un posible episodio de novatada, llevó a la universidad a suspender provisionalmente al capítulo.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 11:00 de la mañana, en una vivienda de la fraternidad ubicada en la cuadra 1900 de Indianola Avenue, en Columbus, muy cerca del campus universitario. Ese mismo día el equipo de fútbol americano de Ohio State recibía a Oregon, lo que explica que en las imágenes varios asistentes vistan prendas rojas y blancas, los colores de la institución.

En el video que circula en redes sociales se observa a un joven con los pantalones deportivos en llamas; el hombre se levanta y se abalanza sobre otra persona, cuya ropa también comienza a arder. Ambos ruedan por el suelo intentando quitarse las prendas mientras varios asistentes tratan de ayudarlos a apagar el fuego; uno de ellos aparece forcejeando con un extintor pequeño.

Según el informe de la Policía de Columbus, ese sábado no se registró ninguna llamada de emergencia desde el lugar. El primer aviso llegó el domingo 8 de noviembre, cerca de las 9:30 de la noche, cuando una estudiante marcó el 911 después de recibir las imágenes en un chat grupal. La joven se comunicó primero con la Policía de la universidad, que la remitió a la Policía de la ciudad porque la vivienda queda por fuera de la jurisdicción del campus.

En la grabación difundida, la denunciante señaló que los jóvenes podrían ser aspirantes a ingresar a la fraternidad y que habrían sido prendidos en fuego como parte de una actividad de iniciación; también mencionó el posible uso de gasolina. Esas circunstancias aún están por establecerse, pues la estudiante no presenció directamente lo ocurrido y conoció el caso a través del video.

Los dos afectados, estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio cuyas identidades no han sido divulgadas, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, descritas por las autoridades como lesiones moderadas, y recibieron atención médica. Las quemaduras de segundo grado afectan la capa externa de la piel y parte de la dermis, mientras que las de tercer grado destruyen todas las capas y pueden requerir tratamiento especializado. No se reportaron más personas heridas.

La universidad anunció el domingo la suspensión provisional del capítulo de Sigma Alpha Epsilon a la espera de una investigación completa. En su comunicado, la institución calificó lo ocurrido como un «incidente extremadamente preocupante» e informó que remitió el caso a las autoridades. «Ohio State está comprometida con un entorno seguro y saludable y espera que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles respalden ese compromiso y los valores de la universidad», señaló el texto.

La Policía de Columbus trabaja con la universidad y con la Unidad de Incendios Provocados del Departamento de Bomberos de la ciudad para establecer si se cometieron delitos. La principal línea de investigación es una posible novatada, una práctica de iniciación, conocida en Estados Unidos como hazing, que somete a los aspirantes a situaciones de riesgo físico o psicológico, humillaciones o actividades peligrosas como condición para ingresar o permanecer en una organización. Hasta este miércoles no se habían anunciado capturas ni cargos formales.

El caso tiene un contexto que las autoridades no pasan por alto: apenas cuatro días antes del incidente, la universidad había realizado un evento con la comunidad de fraternidades y sororidades en el que dos madres cuyos hijos murieron en episodios de novatadas hablaron sobre la importancia de proteger a los integrantes de estas organizaciones.

La organización nacional de Sigma Alpha Epsilon también interviene en el caso. Su director ejecutivo, Steve Mitchell, confirmó que la entidad investiga las circunstancias junto a las autoridades. «Sigma Alpha Epsilon exige a sus miembros altos estándares de conducta y responsabilidad. Los comportamientos que violan estos estándares no tienen lugar en nuestra organización», afirmó, y prometió acciones contra los responsables cuando concluyan las pesquisas.

El historial de la fraternidad suma elementos al panorama: según archivos de la universidad citados por Associated Press, el capítulo de Ohio State acumula al menos siete sanciones desde 2001 por inconductas relacionadas con el consumo de alcohol, las novatadas y otras conductas que pusieron en riesgo a sus integrantes. A escala nacional, Sigma Alpha Epsilon eliminó en 2014 su proceso tradicional de iniciación de aspirantes tras una serie de incidentes graves. Estos antecedentes ofrecen contexto sobre la organización, pero no demuestran responsabilidad en el episodio actual, que sigue bajo investigación.

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